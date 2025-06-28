Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Путин принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в регионах
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи.
В честь праздника будет открыто 6 новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи.
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"В Херсонской области - и это, конечно, важное, знаковое событие - начинает работу резиденция арт-кластера "Таврида" с символичным названием "Счастливцево", - отметил Путин.
Творческий посёлок "Счастливцево" в Херсонской области стал филиалом арт-кластера "Таврида". Это комплекс зданий, расположившийся на площади в 18,5 гектара. Этот молодёжный центр включает жилые корпуса для экспертов и участников, корпуса для сотрудников, творческие мастерские и столовую.
Президент уверен, что все эти центры станут "точками притяжения" для множества молодых ребят - школьников, подростков и студентов.
"Помогут им найти друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит - сделать шаг навстречу своей мечте", - добавил он.
Молодежный культурно-досуговый центр в Хабаровске - отдельное двухэтажное здание. Он разделен на несколько пространств - пространства карьеры, креатива, встреч, принятия решений, дискуссий, семьи и фиджитал-спорта. Также здесь расположен дом "Движения первых", интерактивный музей и кинотеатр.
В ЯНАО в этот день открылась Арт-резиденция "Сова" в Новом Уренгое. В трехэтажном здании есть творческие мастерские, театральный зал, хореографические классы, киберпространство, медиастудия, молодёжное кафе, студия звукозаписи.
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Созданный в Архангельске Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области расположился в отдельном двухэтажном здании. Здесь разместили студию звукозаписи, фотостудию, актовый зал, пространства встреч, дискуссий и развития, музей, пространство "Движения первых" и даже небольшую гостиницу.
Многофункциональный молодёжный центр дагестанского села Хучни также открылся в субботу. В двухэтажном здании расположили ресурсный центр добровольчества, пространство "Движения первых", актовый зал. Молодёжный центр "Новые перспективы" открылся в этот день и в поселке Кавказский (Карачаево-Черкесия). Трехэтажное здание поделено на несколько пространств ("Идея", "Творчество", "Досуг", "Добро" и "Созидание", пространство "Движения первых"), есть также актовый, спортивный и читальный залы, кулинарная студия и студия современного танца.
Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области.