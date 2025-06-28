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Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах - РИА Новости, 28.06.2025
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14:43 28.06.2025 (обновлено: 15:34 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах - РИА Новости, 28.06.2025
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Президент РФ Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:43:00+03:00
2025-06-28T15:34:00+03:00
общество
россия
хабаровский край
архангельская область
владимир путин
херсонская область
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В честь праздника будет открыто 6 новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи. "В Херсонской области - и это, конечно, важное, знаковое событие - начинает работу резиденция арт-кластера "Таврида" с символичным названием "Счастливцево", - отметил Путин.Творческий посёлок "Счастливцево" в Херсонской области стал филиалом арт-кластера "Таврида". Это комплекс зданий, расположившийся на площади в 18,5 гектара. Этот молодёжный центр включает жилые корпуса для экспертов и участников, корпуса для сотрудников, творческие мастерские и столовую.Президент уверен, что все эти центры станут "точками притяжения" для множества молодых ребят - школьников, подростков и студентов."Помогут им найти друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит - сделать шаг навстречу своей мечте", - добавил он.Молодежный культурно-досуговый центр в Хабаровске - отдельное двухэтажное здание. Он разделен на несколько пространств - пространства карьеры, креатива, встреч, принятия решений, дискуссий, семьи и фиджитал-спорта. Также здесь расположен дом "Движения первых", интерактивный музей и кинотеатр.В ЯНАО в этот день открылась Арт-резиденция "Сова" в Новом Уренгое. В трехэтажном здании есть творческие мастерские, театральный зал, хореографические классы, киберпространство, медиастудия, молодёжное кафе, студия звукозаписи.Созданный в Архангельске Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области расположился в отдельном двухэтажном здании. Здесь разместили студию звукозаписи, фотостудию, актовый зал, пространства встреч, дискуссий и развития, музей, пространство "Движения первых" и даже небольшую гостиницу.Многофункциональный молодёжный центр дагестанского села Хучни также открылся в субботу. В двухэтажном здании расположили ресурсный центр добровольчества, пространство "Движения первых", актовый зал. Молодёжный центр "Новые перспективы" открылся в этот день и в поселке Кавказский (Карачаево-Черкесия). Трехэтажное здание поделено на несколько пространств ("Идея", "Творчество", "Досуг", "Добро" и "Созидание", пространство "Движения первых"), есть также актовый, спортивный и читальный залы, кулинарная студия и студия современного танца.Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области. На встрече будет уделено внимание и фестивалям "День молодёжи", главными площадками которых станут Омск и Пермь – молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых", который ежегодно проводит федеральное агентство по делам молодежи.
https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html
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Путин принимает участие в открытии молодежных центров
Путин принимает участие в открытии молодежных центров
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общество, россия, хабаровский край, архангельская область, владимир путин, херсонская область
Общество, Россия, Хабаровский край, Архангельская область, Владимир Путин, Херсонская область
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

Путин принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в регионах

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи.
В честь праздника будет открыто 6 новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи.
Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Вчера, 14:37
Херсонской области - и это, конечно, важное, знаковое событие - начинает работу резиденция арт-кластера "Таврида" с символичным названием "Счастливцево", - отметил Путин.
Творческий посёлок "Счастливцево" в Херсонской области стал филиалом арт-кластера "Таврида". Это комплекс зданий, расположившийся на площади в 18,5 гектара. Этот молодёжный центр включает жилые корпуса для экспертов и участников, корпуса для сотрудников, творческие мастерские и столовую.
Президент уверен, что все эти центры станут "точками притяжения" для множества молодых ребят - школьников, подростков и студентов.
"Помогут им найти друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит - сделать шаг навстречу своей мечте", - добавил он.
Молодежный культурно-досуговый центр в Хабаровске - отдельное двухэтажное здание. Он разделен на несколько пространств - пространства карьеры, креатива, встреч, принятия решений, дискуссий, семьи и фиджитал-спорта. Также здесь расположен дом "Движения первых", интерактивный музей и кинотеатр.
В ЯНАО в этот день открылась Арт-резиденция "Сова" в Новом Уренгое. В трехэтажном здании есть творческие мастерские, театральный зал, хореографические классы, киберпространство, медиастудия, молодёжное кафе, студия звукозаписи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей
Вчера, 15:25
Созданный в Архангельске Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области расположился в отдельном двухэтажном здании. Здесь разместили студию звукозаписи, фотостудию, актовый зал, пространства встреч, дискуссий и развития, музей, пространство "Движения первых" и даже небольшую гостиницу.
Многофункциональный молодёжный центр дагестанского села Хучни также открылся в субботу. В двухэтажном здании расположили ресурсный центр добровольчества, пространство "Движения первых", актовый зал. Молодёжный центр "Новые перспективы" открылся в этот день и в поселке Кавказский (Карачаево-Черкесия). Трехэтажное здание поделено на несколько пространств ("Идея", "Творчество", "Досуг", "Добро" и "Созидание", пространство "Движения первых"), есть также актовый, спортивный и читальный залы, кулинарная студия и студия современного танца.
Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области.
На встрече будет уделено внимание и фестивалям "День молодёжи", главными площадками которых станут Омск и Пермь – молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых", который ежегодно проводит федеральное агентство по делам молодежи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью
Вчера, 14:53
 
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