https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах - РИА Новости, 28.06.2025

Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

Президент РФ Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:43:00+03:00

2025-06-28T14:43:00+03:00

2025-06-28T15:34:00+03:00

общество

россия

хабаровский край

архангельская область

владимир путин

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026014556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa8d5131d05601d4c5bf438c7f707287.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В честь праздника будет открыто 6 новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи. "В Херсонской области - и это, конечно, важное, знаковое событие - начинает работу резиденция арт-кластера "Таврида" с символичным названием "Счастливцево", - отметил Путин.Творческий посёлок "Счастливцево" в Херсонской области стал филиалом арт-кластера "Таврида". Это комплекс зданий, расположившийся на площади в 18,5 гектара. Этот молодёжный центр включает жилые корпуса для экспертов и участников, корпуса для сотрудников, творческие мастерские и столовую.Президент уверен, что все эти центры станут "точками притяжения" для множества молодых ребят - школьников, подростков и студентов."Помогут им найти друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит - сделать шаг навстречу своей мечте", - добавил он.Молодежный культурно-досуговый центр в Хабаровске - отдельное двухэтажное здание. Он разделен на несколько пространств - пространства карьеры, креатива, встреч, принятия решений, дискуссий, семьи и фиджитал-спорта. Также здесь расположен дом "Движения первых", интерактивный музей и кинотеатр.В ЯНАО в этот день открылась Арт-резиденция "Сова" в Новом Уренгое. В трехэтажном здании есть творческие мастерские, театральный зал, хореографические классы, киберпространство, медиастудия, молодёжное кафе, студия звукозаписи.Созданный в Архангельске Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области расположился в отдельном двухэтажном здании. Здесь разместили студию звукозаписи, фотостудию, актовый зал, пространства встреч, дискуссий и развития, музей, пространство "Движения первых" и даже небольшую гостиницу.Многофункциональный молодёжный центр дагестанского села Хучни также открылся в субботу. В двухэтажном здании расположили ресурсный центр добровольчества, пространство "Движения первых", актовый зал. Молодёжный центр "Новые перспективы" открылся в этот день и в поселке Кавказский (Карачаево-Черкесия). Трехэтажное здание поделено на несколько пространств ("Идея", "Творчество", "Досуг", "Добро" и "Созидание", пространство "Движения первых"), есть также актовый, спортивный и читальный залы, кулинарная студия и студия современного танца.Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области. На встрече будет уделено внимание и фестивалям "День молодёжи", главными площадками которых станут Омск и Пермь – молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых", который ежегодно проводит федеральное агентство по делам молодежи.

https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html

https://ria.ru/20250628/putin-2026021980.html

https://ria.ru/20250628/geroi-2026017881.html

россия

хабаровский край

архангельская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин принимает участие в открытии молодежных центров Путин принимает участие в открытии молодежных центров 2025-06-28T14:43 true PT48M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, хабаровский край, архангельская область, владимир путин, херсонская область