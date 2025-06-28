https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html

Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Путин поздравил россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025

Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи на открытии молодежных комплексов в регионах страны. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:37:00+03:00

2025-06-28T14:37:00+03:00

2025-06-28T17:54:00+03:00

день молодежи россии

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи на открытии молодежных комплексов в регионах страны."Прежде всего поздравляю всех с Днем молодежи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания, новых возможностей, устремлен в будущее", — сказал глава государства по видеосвязи.В честь праздника сегодня открывают шесть новых молодежных центров в регионах для работы с разными категориями молодежи, в том числе с творческим юношеством, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодыми людьми, нуждающимися в психологической помощи.Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.

https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007531422.html

https://ria.ru/20250627/rossiya-2025598397.html

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Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах 2025-06-28T14:37 true PT1M20S

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день молодежи россии, россия, владимир путин, общество