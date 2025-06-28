Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи на открытии молодежных комплексов в регионах страны.
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"Прежде всего поздравляю всех с Днем молодежи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания, новых возможностей, устремлен в будущее", — сказал глава государства по видеосвязи.
- День молодежи широко отмечается в России.
- Страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению.
- Власти будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи — от этого зависит, будущее страны.
- Власти будут оказывать поддержку развитию волонтерства, именно молодежь — основная движущая сила многих добровольческих начинаний.
- Путин отдельно поздравил с праздником молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО.
- Бойцы своей жизнью доказывают, какую силу придает любовь к Отечеству.
- Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться.
- Россия — страна безграничных возможностей.
- "Движение первых" объединяет уже свыше 11 миллионов человек.
- Путин выразил радость, что движение российских студенческих отрядов живет и развивается.
- Президент положительно оценил открытие на новых территориях молодежных центров, поскольку они вносят вклад в общую работу по развитию регионов и страны.
В честь праздника сегодня открывают шесть новых молодежных центров в регионах для работы с разными категориями молодежи, в том числе с творческим юношеством, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодыми людьми, нуждающимися в психологической помощи.
Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.
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