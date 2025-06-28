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Путин поздравил россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
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14:37 28.06.2025 (обновлено: 17:54 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html
Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Путин поздравил россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи на открытии молодежных комплексов в регионах страны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:37:00+03:00
2025-06-28T17:54:00+03:00
день молодежи россии
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи на открытии молодежных комплексов в регионах страны.&quot;Прежде всего поздравляю всех с Днем молодежи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания, новых возможностей, устремлен в будущее&quot;, — сказал глава государства по видеосвязи.В честь праздника сегодня открывают шесть новых молодежных центров в регионах для работы с разными категориями молодежи, в том числе с творческим юношеством, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодыми людьми, нуждающимися в психологической помощи.Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.
https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007531422.html
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Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах
Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах
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день молодежи россии, россия, владимир путин, общество
День молодежи России, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи на открытии молодежных комплексов в регионах страны.
«

"Прежде всего поздравляю всех с Днем молодежи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания, новых возможностей, устремлен в будущее", — сказал глава государства по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание молодежи
26 марта, 17:42
  • День молодежи широко отмечается в России.
  • Страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению.
  • Власти будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи — от этого зависит, будущее страны.
  • Власти будут оказывать поддержку развитию волонтерства, именно молодежь — основная движущая сила многих добровольческих начинаний.
  • Путин отдельно поздравил с праздником молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО.
  • Бойцы своей жизнью доказывают, какую силу придает любовь к Отечеству.
  • Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться.
  • Россия — страна безграничных возможностей.
  • "Движение первых" объединяет уже свыше 11 миллионов человек.
  • Путин выразил радость, что движение российских студенческих отрядов живет и развивается.
  • Президент положительно оценил открытие на новых территориях молодежных центров, поскольку они вносят вклад в общую работу по развитию регионов и страны.
В честь праздника сегодня открывают шесть новых молодежных центров в регионах для работы с разными категориями молодежи, в том числе с творческим юношеством, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодыми людьми, нуждающимися в психологической помощи.
Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россию спасут люди-невидимки
27 июня, 08:00
 
День молодежи РоссииРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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