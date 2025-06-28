Концерт "Алых парусов" собрал сто тысяч человек
Концерт праздника выпускников Алые паруса в Петербурге собрал сто тысяч человек
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Концерт праздника выпускников школ "Алые паруса" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге собрал порядка 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что концерт праздника выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в 22.00 мск, он продлится 2 часа 40 минут. По традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в корабельную рынду.
"В этом году концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек. Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России, включая 520 ребят из города-побратима Мариуполя", - отмечается в сообщении.
Губернатор также приветствовал на Дворцовой площади выпускников из дружественных России государств. В этом году на праздник "Алые паруса" по личному приглашению Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.
Ведущими концерта стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Главной темой концертных номеров в этом году стала Победа. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. На концерте на Дворцовой площади выступают Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".
В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами.
В этом году у брига "Россия" новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
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