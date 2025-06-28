Рейтинг@Mail.ru
Концерт "Алых парусов" собрал сто тысяч человек - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/peterburg-2026070805.html
Концерт "Алых парусов" собрал сто тысяч человек
Концерт "Алых парусов" собрал сто тысяч человек - РИА Новости, 28.06.2025
Концерт "Алых парусов" собрал сто тысяч человек
Концерт праздника выпускников школ "Алые паруса" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге собрал порядка 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T23:57:00+03:00
2025-06-28T23:57:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
нева (река)
александр беглов
дарья блохина
надежда кадышева
the hatters
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026066799_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_185fb87ddfe158a99c6b7319bbd5b425.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Концерт праздника выпускников школ "Алые паруса" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге собрал порядка 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее сообщалось, что концерт праздника выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в 22.00 мск, он продлится 2 часа 40 минут. По традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в корабельную рынду. "В этом году концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек. Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России, включая 520 ребят из города-побратима Мариуполя", - отмечается в сообщении. Губернатор также приветствовал на Дворцовой площади выпускников из дружественных России государств. В этом году на праздник "Алые паруса" по личному приглашению Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки. Ведущими концерта стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Главной темой концертных номеров в этом году стала Победа. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. На концерте на Дворцовой площади выступают Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International". В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами. В этом году у брига "Россия" новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". "Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
https://ria.ru/20250628/parusa-2026051376.html
https://ria.ru/20250628/shaman-2026058814.html
https://ria.ru/20250628/vypusknoy-2025994463.html
санкт-петербург
россия
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ "Алые паруса" проходит в Санкт-Петербурге. Одним из хедлайнеров концерта на Дворцовой площади стала Надежда Кадышева.
2025-06-28T23:57
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026066799_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_afcc1d1d7341bb424ffa91b9d4ebbb37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, нева (река), александр беглов, дарья блохина, надежда кадышева, the hatters, иванушки international, алые паруса (праздник выпускников)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Нева (река), Александр Беглов, Дарья Блохина, Надежда Кадышева, The Hatters, Иванушки International, Алые паруса (праздник выпускников)
Концерт "Алых парусов" собрал сто тысяч человек

Концерт праздника выпускников Алые паруса в Петербурге собрал сто тысяч человек

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Концерт праздника выпускников школ "Алые паруса" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге собрал порядка 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что концерт праздника выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в 22.00 мск, он продлится 2 часа 40 минут. По традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в корабельную рынду.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Выпускники из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге
Вчера, 20:09
"В этом году концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек. Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России, включая 520 ребят из города-побратима Мариуполя", - отмечается в сообщении.
Губернатор также приветствовал на Дворцовой площади выпускников из дружественных России государств. В этом году на праздник "Алые паруса" по личному приглашению Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.
Ведущими концерта стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Главной темой концертных номеров в этом году стала Победа. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. На концерте на Дворцовой площади выступают Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".
В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами.
Shaman открыл праздничный концерт для выпускников в Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Shaman открыл концерт для выпускников в Кремлевском дворце
Вчера, 21:13
В этом году у брига "Россия" новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
Московский выпускной — 2025 на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Московский выпускной на ВДНХ
Вчера, 11:29
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияНева (река)Александр БегловДарья БлохинаНадежда КадышеваThe HattersИванушки InternationalАлые паруса (праздник выпускников)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала