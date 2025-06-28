В Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"
На Дворцовой площади в Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
По традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в рынду.
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"Алые паруса" – праздник выпускников всего мира. Этот праздник дарит вам Россия. Россия – страна смелых, мужественных и добрых людей. Каждый из нас, от школьника до президента, верен своей стране, своим друзьям, своим идеалам, готов сражаться и побеждать за них, как победили наши отцы и деды 80 лет назад... Скоро каждый из вас увидит над вольной Невой бриг "Россия" под алыми парусами. Следуйте за своей мечтой! Алые паруса – это символ надежды и мечты. Боритесь за неё, дерзайте, сражайтесь, побеждайте. Мы верим в вас, наследники! Побеждайте вместе с Россией! Россия – страна побед!", - сказал губернатор.
Концерт на Дворцовой площади начался в 22.00 мск, он продлится 2 часа 40 минут. Ведущими концерта стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Главной темой концертных номеров в этом году стала победа добра над злом. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. На концерте на Дворцовой площади выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".
В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами.
В этом году у брига "Россия" новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.