Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/peterburg-2025961244.html
В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса"
В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2025
В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса"
Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, после полуночи он завершится появлением на Неве брига "Россия" под... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:44:00+03:00
2025-06-28T00:44:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
дарья блохина
надежда кадышева
зара (зарифа мгоян)
the hatters
иванушки international
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880284517_0:177:3146:1947_1920x0_80_0_0_8a5d5989cfd370f8b8e79b8338a7d635.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, после полуночи он завершится появлением на Неве брига "Россия" под алыми парусами. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. Ведущими концерта станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Главной темой концертных номеров в этом году станет победа добра над злом. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. Как сообщают организаторы, в этом году на площади появится конструкция, напоминающая дом. Однако это не привычные стены и крыша, а символически распахнутое гигантское окно, олицетворяющее новые возможности и перспективы. Сценическое пространство будет разделено на три зоны - одну основную и две боковые. Через правую створку зрители увидят здание Главного штаба, которое также войдет в оформление сценического пространства. Левая створка - экраны. Визуальная составляющая будет построена на видеографике. Площадь всех мультимедийных экранов сцены составит около одной тысячи квадратных метров. На концерте на Дворцовой площади выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International". Отдельный номер будет посвящен самой трагической странице истории города – фашистской блокаде Ленинграда. Он станет своеобразным эпилогом и подведением итогов. Это блок о людях, которые пережили блокаду и выстояли в Великой Отечественной войне. Сцена превратится в окно, заклеенное лентами во время бомбежки, а на белых полотнах оживут хроники страшных дней. Музыкант и композитор Никола Мельников и оркестр исполнят Симфонию № 7 Шостаковича. В 0.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника - белоснежного брига "Россия" под алыми парусами. В этом году у брига "Россия" новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной. Траектория движения брига "Россия" составлена так, чтобы зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру величественных зданий и ощутить атмосферу настоящей морской романтики. В этом году в празднике "Алые паруса" примут участие более 500 ребят из дружественных России стран - Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана. Для удобства участников праздника "Алые паруса" метро и некоторые маршруты наземного общественного транспорта будут работать в ночь с 28 на 29 июня. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". "Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html
https://ria.ru/20250628/moskva-2025960805.html
https://ria.ru/20250524/shkola-2018843494.html
https://ria.ru/20250624/peterburg-2025152664.html
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880284517_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_49d26af20a06c88867bf56ebc124a138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, нева (река), ленинград, дарья блохина, надежда кадышева, зара (зарифа мгоян), the hatters, иванушки international, алые паруса (праздник выпускников), общество
Санкт-Петербург, Нева (река), Ленинград, Дарья Блохина, Надежда Кадышева, Зара (Зарифа Мгоян), The Hatters, Иванушки International, Алые паруса (праздник выпускников), Общество
В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса"

В Петербурге на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт для выпускников

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, после полуночи он завершится появлением на Неве брига "Россия" под алыми парусами.
Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. Ведущими концерта станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина.
Успехов вам, в добрый час. Путин поздравил выпускников с окончанием школы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин поздравил выпускников российских школ
00:06
Главной темой концертных номеров в этом году станет победа добра над злом. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать.
Как сообщают организаторы, в этом году на площади появится конструкция, напоминающая дом. Однако это не привычные стены и крыша, а символически распахнутое гигантское окно, олицетворяющее новые возможности и перспективы. Сценическое пространство будет разделено на три зоны - одну основную и две боковые. Через правую створку зрители увидят здание Главного штаба, которое также войдет в оформление сценического пространства. Левая створка - экраны. Визуальная составляющая будет построена на видеографике. Площадь всех мультимедийных экранов сцены составит около одной тысячи квадратных метров.
Бал в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Кремлевском дворце пройдет Всероссийский выпускной бал
00:37
На концерте на Дворцовой площади выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".
Отдельный номер будет посвящен самой трагической странице истории города – фашистской блокаде Ленинграда. Он станет своеобразным эпилогом и подведением итогов. Это блок о людях, которые пережили блокаду и выстояли в Великой Отечественной войне. Сцена превратится в окно, заклеенное лентами во время бомбежки, а на белых полотнах оживут хроники страшных дней. Музыкант и композитор Никола Мельников и оркестр исполнят Симфонию № 7 Шостаковича.
В 0.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника - белоснежного брига "Россия" под алыми парусами.
В этом году у брига "Россия" новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
Траектория движения брига "Россия" составлена так, чтобы зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру величественных зданий и ощутить атмосферу настоящей морской романтики.
В этом году в празднике "Алые паруса" примут участие более 500 ребят из дружественных России стран - Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана.
Выпускница гимназии № 2 Владивостока на последнем звонке - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок
24 мая, 16:58
Для удобства участников праздника "Алые паруса" метро и некоторые маршруты наземного общественного транспорта будут работать в ночь с 28 на 29 июня.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
Праздник Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня
24 июня, 17:42
 
Санкт-ПетербургНева (река)ЛенинградДарья БлохинаНадежда КадышеваЗара (Зарифа Мгоян)The HattersИванушки InternationalАлые паруса (праздник выпускников)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала