https://ria.ru/20250628/peterburg-2025961244.html

В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса"

В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2025

В Петербурге пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса"

Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, после полуночи он завершится появлением на Неве брига "Россия" под... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:44:00+03:00

2025-06-28T00:44:00+03:00

2025-06-28T00:44:00+03:00

санкт-петербург

нева (река)

ленинград

дарья блохина

надежда кадышева

зара (зарифа мгоян)

the hatters

иванушки international

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, после полуночи он завершится появлением на Неве брига "Россия" под алыми парусами. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. Ведущими концерта станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Главной темой концертных номеров в этом году станет победа добра над злом. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. Как сообщают организаторы, в этом году на площади появится конструкция, напоминающая дом. Однако это не привычные стены и крыша, а символически распахнутое гигантское окно, олицетворяющее новые возможности и перспективы. Сценическое пространство будет разделено на три зоны - одну основную и две боковые. Через правую створку зрители увидят здание Главного штаба, которое также войдет в оформление сценического пространства. Левая створка - экраны. Визуальная составляющая будет построена на видеографике. Площадь всех мультимедийных экранов сцены составит около одной тысячи квадратных метров. На концерте на Дворцовой площади выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International". Отдельный номер будет посвящен самой трагической странице истории города – фашистской блокаде Ленинграда. Он станет своеобразным эпилогом и подведением итогов. Это блок о людях, которые пережили блокаду и выстояли в Великой Отечественной войне. Сцена превратится в окно, заклеенное лентами во время бомбежки, а на белых полотнах оживут хроники страшных дней. Музыкант и композитор Никола Мельников и оркестр исполнят Симфонию № 7 Шостаковича. В 0.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника - белоснежного брига "Россия" под алыми парусами. В этом году у брига "Россия" новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной. Траектория движения брига "Россия" составлена так, чтобы зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру величественных зданий и ощутить атмосферу настоящей морской романтики. В этом году в празднике "Алые паруса" примут участие более 500 ребят из дружественных России стран - Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана. Для удобства участников праздника "Алые паруса" метро и некоторые маршруты наземного общественного транспорта будут работать в ночь с 28 на 29 июня. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". "Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.

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https://ria.ru/20250628/moskva-2025960805.html

https://ria.ru/20250524/shkola-2018843494.html

https://ria.ru/20250624/peterburg-2025152664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, нева (река), ленинград, дарья блохина, надежда кадышева, зара (зарифа мгоян), the hatters, иванушки international, алые паруса (праздник выпускников), общество