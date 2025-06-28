https://ria.ru/20250628/pashinyan-2026021229.html

Эксперт назвал причины конфликта властей Армении с церковью

Эксперт назвал причины конфликта властей Армении с церковью - РИА Новости, 28.06.2025

Эксперт назвал причины конфликта властей Армении с церковью

Конфронтация властей Армении с Церковью вызвана ослаблением власти премьера Никола Пашиняна после серии его ошибок и решений, противоречащих интересам страны,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:20:00+03:00

2025-06-28T15:20:00+03:00

2025-06-28T15:20:00+03:00

армения

россия

италия

никол пашинян

гарегин ii

микаел аджапахян (архиепископ)

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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РИМ, 28 июн – РИА Новости. Конфронтация властей Армении с Церковью вызвана ослаблением власти премьера Никола Пашиняна после серии его ошибок и решений, противоречащих интересам страны, заявил РИА Новости бывший посол Италии в Армении и дипломатический представитель оппозиционной непарламентской партии "Cуверенная и народная демократия" Бруно Скапини. "Проблемные аспекты нынешних отношений между властями Армении и Апостольской церковью, по моему мнению, должны быть рассмотрены в контексте растущей социальной напряженности, которую вызвало нынешнее правительство Никола Пашиняна после его автократического дрейфа, все больше согласующегося с интересами некоторых западных держав, стремящихся дестабилизировать страну в ее антироссийской функции", - сказал дипломат. В этом отношении, отметил собеседник агентства, необходимо вспомнить о корнях нынешнего правительства: Пашинян из политического заключенного превратился в самопровозглашенного премьер-министра после более чем запутанной "бархатной революции" в 2018 году. С тех пор его правительство всегда искало консенсус, который мог бы гарантировать его политическую легитимность, говорит Скапини, и для этого оно рассчитывало на недовольство, проникающее через некоторые маргинальные слои электората. "И поскольку первоначальная народная поддержка Пашиняна постепенно ослабевала перед лицом его политических решений, принятых в открытом противоречии с историческими национальными целями Армении, такими как реинтеграция Нагорного Карабаха и всеобщее признание Геноцида 1915 года, сильная реакция постепенно консолидировалась вокруг его фигуры, которая сегодня рассматривается не как соответствующая интересам страны, а как открытая им противоположность", - заявил Скапини. По его словам, факторами, которые привели к широкому движению сопротивления, стали поражение в последнем конфликте с Азербайджаном, невыполнимость проекта Пашиняна сделать Армению "перекрестком мира" посредством уступок в пользу исторически "враждебных" стран, а также ухудшение отношений с Россией в противоречии с традиционными экономическими интересами, которые всегда поддерживались с Москвой. Выразителем этого недовольства стала Апостольская церковь, отметил бывший посол в Ереване. "Это вызвало скабрезную, на грани с надругательством, реакцию премьер-министра по отношению к высшей религиозной и духовной власти нации", - заключил Скапини. В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

https://ria.ru/20250628/pashinyan--2026005785.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

армения

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армения, россия, италия, никол пашинян, гарегин ii, микаел аджапахян (архиепископ), армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире