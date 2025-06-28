https://ria.ru/20250628/pamyat-2026028619.html

На Мамаевом кургане открыли памятный знак воинам из Мордовии

На Мамаевом кургане открыли памятный знак воинам из Мордовии - РИА Новости, 28.06.2025

На Мамаевом кургане открыли памятный знак воинам из Мордовии

Памятный знак "Вечная слава воинам Мордовии – защитникам Сталинграда" открыли на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:33:00+03:00

2025-06-28T16:33:00+03:00

2025-06-28T16:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

волгоградская область

волгоград

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВОЛГОГРАД, 28 июн — РИА Новости. Памятный знак "Вечная слава воинам Мордовии – защитникам Сталинграда" открыли на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. "Памятный знак "Вечная слава воинам Мордовии – защитникам Сталинграда" открыли в торжественной обстановке на воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. Отмечается, что в церемонии приняли участие министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина, заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, представители общественных организаций. Участники возложили цветы и минутой молчания почтили память павших во время Сталинградской битвы. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20250601/vov-2019762133.html

волгоградская область

волгоград

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Ольга Фомченкова

общество, волгоградская область, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне