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Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых - РИА Новости, 28.06.2025
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Наука
 
09:00 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/nauka-2025941776.html
Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых
Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых - РИА Новости, 28.06.2025
Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых
Народный беспилотный трактор, агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур и корма для сельскохозяйственных животных без антибиотиков отечественного... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:00:00+03:00
2025-06-28T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
технологическое лидерство
россия
ростов-на-дону
валерий фальков
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Ростов-на-Дону, 28 июн — РИА Новости. Народный беспилотный трактор, агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур и корма для сельскохозяйственных животных без антибиотиков отечественного производства представили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову в рамках визита в Донской государственный технический университет (ДГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Фальков отметил, что сейчас в стране проводится системная работа по совершенствованию инженерного образования."В июне 2022 года мы запустили проект "Передовые инженерные школы", который был призван сложить силы высшей школы и реального бизнеса в подготовке современных кадров под запросы экономики. Вижу, что свою роль проект выполняет и в Донском государственном техническом университете, вы добились серьезных успехов", — сказал он.Министру показали первый в России беспилотный трактор средней мощности "Донтех", разработанный специалистами передовой инженерной школы Донского государственного технического университета (ДГТУ) — Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" совместно с отечественными вузами и коммерческими партнерами. Кроме ДВС-двигателя, разработка оснащена электродвигателем, что делает трактор более экономичным. Этот и другие факторы делают его доступным не только для крупных холдингов, но и для небольших хозяйств, подчеркнули в вузе."ДГТУ активно включился в работу, направленную на импортозамещение и достижение технологического суверенитета страны. Самый яркий пример того — проект трактора "Донтех". Одно из его главных преимуществ — это то, что 90% комплектующих — отечественные. Наша машина будет востребована в аграрном секторе, ЖКХ, строительстве и других отраслях", — рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.Еще одним демонстрационным устройством стал разработанный в ДГТУ агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур на ранней стадии созревания. В таких растениях повышено содержание белка, что обеспечивает эффективный прирост массы сельскохозяйственных животных.Главе Минобрнауки также представили корма для объектов аквакультуры и сельскохозяйственных животных без добавления антибиотиков, избыточное содержание которых в мясной продукции может навредить потребителю. В качестве альтернативы специалисты ДГТУ сосредоточились на введении в состав кормов пробиотиков и симбиотиков, предназначенных для конкретных видов рыб. По результатам одного из таких проектов ученые вуза создали корм, 1,4 кг которого обеспечивает прирост массы рыбы на 1 кг в условиях прудового выращивания.Помимо классических для региона представителей водной среды, в ДГТУ выращивают новые перспективные объекты аквакультуры. Специалисты вуза внедряют в промышленность австралийского красноклешневого рака, который набирает массу более, чем в 10 раз быстрее донского рака.По словам представителей университета, в работу над импортозамещающими проектами для сельскохозяйственной, строительной, автомобильной промышленности и многих других сфер вовлечено более 70 процентов студентов. В первую очередь, это студенты и молодые ученые передовой инженерной школы, студенты факультетов "Автоматизация, мехатроника и управление", "Агропромышленный", "Технология машиностроения".Глава Минобрнауки посетил ДГТУ в рамках заседания оргкомитета крупнейшей в России многопрофильной инженерной олимпиады для школьников "Звезда".
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наука, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство, россия, ростов-на-дону, валерий фальков, донской государственный технический университет, ростсельмаш
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Технологическое лидерство, Россия, Ростов-на-Дону, Валерий Фальков, Донской государственный технический университет, Ростсельмаш

Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых

© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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Ростов-на-Дону, 28 июн — РИА Новости. Народный беспилотный трактор, агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур и корма для сельскохозяйственных животных без антибиотиков отечественного производства представили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову в рамках визита в Донской государственный технический университет (ДГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Фальков отметил, что сейчас в стране проводится системная работа по совершенствованию инженерного образования.
"В июне 2022 года мы запустили проект "Передовые инженерные школы", который был призван сложить силы высшей школы и реального бизнеса в подготовке современных кадров под запросы экономики. Вижу, что свою роль проект выполняет и в Донском государственном техническом университете, вы добились серьезных успехов", — сказал он.
Министру показали первый в России беспилотный трактор средней мощности "Донтех", разработанный специалистами передовой инженерной школы Донского государственного технического университета (ДГТУ) — Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" совместно с отечественными вузами и коммерческими партнерами. Кроме ДВС-двигателя, разработка оснащена электродвигателем, что делает трактор более экономичным. Этот и другие факторы делают его доступным не только для крупных холдингов, но и для небольших хозяйств, подчеркнули в вузе.
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
"ДГТУ активно включился в работу, направленную на импортозамещение и достижение технологического суверенитета страны. Самый яркий пример того — проект трактора "Донтех". Одно из его главных преимуществ — это то, что 90% комплектующих — отечественные. Наша машина будет востребована в аграрном секторе, ЖКХ, строительстве и других отраслях", — рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Еще одним демонстрационным устройством стал разработанный в ДГТУ агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур на ранней стадии созревания. В таких растениях повышено содержание белка, что обеспечивает эффективный прирост массы сельскохозяйственных животных.
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
3 из 3
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
1 из 3
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
2 из 3
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
3 из 3
Главе Минобрнауки также представили корма для объектов аквакультуры и сельскохозяйственных животных без добавления антибиотиков, избыточное содержание которых в мясной продукции может навредить потребителю. В качестве альтернативы специалисты ДГТУ сосредоточились на введении в состав кормов пробиотиков и симбиотиков, предназначенных для конкретных видов рыб. По результатам одного из таких проектов ученые вуза создали корм, 1,4 кг которого обеспечивает прирост массы рыбы на 1 кг в условиях прудового выращивания.
Рыба - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Выше масса – больше мяса. В ДГТУ "раскормили" сомов
11 декабря 2024, 08:30
Помимо классических для региона представителей водной среды, в ДГТУ выращивают новые перспективные объекты аквакультуры. Специалисты вуза внедряют в промышленность австралийского красноклешневого рака, который набирает массу более, чем в 10 раз быстрее донского рака.
По словам представителей университета, в работу над импортозамещающими проектами для сельскохозяйственной, строительной, автомобильной промышленности и многих других сфер вовлечено более 70 процентов студентов. В первую очередь, это студенты и молодые ученые передовой инженерной школы, студенты факультетов "Автоматизация, мехатроника и управление", "Агропромышленный", "Технология машиностроения".
Глава Минобрнауки посетил ДГТУ в рамках заседания оргкомитета крупнейшей в России многопрофильной инженерной олимпиады для школьников "Звезда".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоРоссияРостов-на-ДонуВалерий ФальковДонской государственный технический университетРостсельмаш
 
 
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