Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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Ростов-на-Дону, 28 июн — РИА Новости. Народный беспилотный трактор, агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур и корма для сельскохозяйственных животных без антибиотиков отечественного производства представили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову в рамках визита в Донской государственный технический университет (ДГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Фальков отметил, что сейчас в стране проводится системная работа по совершенствованию инженерного образования.
"В июне 2022 года мы запустили проект "Передовые инженерные школы", который был призван сложить силы высшей школы и реального бизнеса в подготовке современных кадров под запросы экономики. Вижу, что свою роль проект выполняет и в Донском государственном техническом университете, вы добились серьезных успехов", — сказал он.
Министру показали первый в России беспилотный трактор средней мощности "Донтех", разработанный специалистами передовой инженерной школы Донского государственного технического университета (ДГТУ) — Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" совместно с отечественными вузами и коммерческими партнерами. Кроме ДВС-двигателя, разработка оснащена электродвигателем, что делает трактор более экономичным. Этот и другие факторы делают его доступным не только для крупных холдингов, но и для небольших хозяйств, подчеркнули в вузе.
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
"ДГТУ активно включился в работу, направленную на импортозамещение и достижение технологического суверенитета страны. Самый яркий пример того — проект трактора "Донтех". Одно из его главных преимуществ — это то, что 90% комплектующих — отечественные. Наша машина будет востребована в аграрном секторе, ЖКХ, строительстве и других отраслях", — рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Еще одним демонстрационным устройством стал разработанный в ДГТУ агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур на ранней стадии созревания. В таких растениях повышено содержание белка, что обеспечивает эффективный прирост массы сельскохозяйственных животных.
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУВалерий Фальков в Донском государственном техническом университете
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
1 из 3
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
2 из 3
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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Главе Минобрнауки также представили корма для объектов аквакультуры и сельскохозяйственных животных без добавления антибиотиков, избыточное содержание которых в мясной продукции может навредить потребителю. В качестве альтернативы специалисты ДГТУ сосредоточились на введении в состав кормов пробиотиков и симбиотиков, предназначенных для конкретных видов рыб. По результатам одного из таких проектов ученые вуза создали корм, 1,4 кг которого обеспечивает прирост массы рыбы на 1 кг в условиях прудового выращивания.
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