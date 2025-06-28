https://ria.ru/20250628/nauka-2025941776.html

Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых

Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых - РИА Новости, 28.06.2025

Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых

Народный беспилотный трактор, агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур и корма для сельскохозяйственных животных без антибиотиков отечественного... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:00:00+03:00

2025-06-28T09:00:00+03:00

2025-06-28T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

российские инновации

технологическое лидерство

россия

ростов-на-дону

валерий фальков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025917367_530:573:3078:2006_1920x0_80_0_0_a659c6695aaa2da2f02c074d21650c25.jpg

Ростов-на-Дону, 28 июн — РИА Новости. Народный беспилотный трактор, агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур и корма для сельскохозяйственных животных без антибиотиков отечественного производства представили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову в рамках визита в Донской государственный технический университет (ДГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Фальков отметил, что сейчас в стране проводится системная работа по совершенствованию инженерного образования."В июне 2022 года мы запустили проект "Передовые инженерные школы", который был призван сложить силы высшей школы и реального бизнеса в подготовке современных кадров под запросы экономики. Вижу, что свою роль проект выполняет и в Донском государственном техническом университете, вы добились серьезных успехов", — сказал он.Министру показали первый в России беспилотный трактор средней мощности "Донтех", разработанный специалистами передовой инженерной школы Донского государственного технического университета (ДГТУ) — Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" совместно с отечественными вузами и коммерческими партнерами. Кроме ДВС-двигателя, разработка оснащена электродвигателем, что делает трактор более экономичным. Этот и другие факторы делают его доступным не только для крупных холдингов, но и для небольших хозяйств, подчеркнули в вузе."ДГТУ активно включился в работу, направленную на импортозамещение и достижение технологического суверенитета страны. Самый яркий пример того — проект трактора "Донтех". Одно из его главных преимуществ — это то, что 90% комплектующих — отечественные. Наша машина будет востребована в аграрном секторе, ЖКХ, строительстве и других отраслях", — рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.Еще одним демонстрационным устройством стал разработанный в ДГТУ агрегат для дифференцированной уборки зерновых культур на ранней стадии созревания. В таких растениях повышено содержание белка, что обеспечивает эффективный прирост массы сельскохозяйственных животных.Главе Минобрнауки также представили корма для объектов аквакультуры и сельскохозяйственных животных без добавления антибиотиков, избыточное содержание которых в мясной продукции может навредить потребителю. В качестве альтернативы специалисты ДГТУ сосредоточились на введении в состав кормов пробиотиков и симбиотиков, предназначенных для конкретных видов рыб. По результатам одного из таких проектов ученые вуза создали корм, 1,4 кг которого обеспечивает прирост массы рыбы на 1 кг в условиях прудового выращивания.Помимо классических для региона представителей водной среды, в ДГТУ выращивают новые перспективные объекты аквакультуры. Специалисты вуза внедряют в промышленность австралийского красноклешневого рака, который набирает массу более, чем в 10 раз быстрее донского рака.По словам представителей университета, в работу над импортозамещающими проектами для сельскохозяйственной, строительной, автомобильной промышленности и многих других сфер вовлечено более 70 процентов студентов. В первую очередь, это студенты и молодые ученые передовой инженерной школы, студенты факультетов "Автоматизация, мехатроника и управление", "Агропромышленный", "Технология машиностроения".Глава Минобрнауки посетил ДГТУ в рамках заседания оргкомитета крупнейшей в России многопрофильной инженерной олимпиады для школьников "Звезда".

https://ria.ru/20241211/nauka-1988458307.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство, россия, ростов-на-дону, валерий фальков, донской государственный технический университет, ростсельмаш