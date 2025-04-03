https://ria.ru/20250403/nauka-2008903024.html

Один в поле воин. На Дону испытали гибридный робот-трактор

Один в поле воин. На Дону испытали гибридный робот-трактор - РИА Новости, 03.04.2025

Один в поле воин. На Дону испытали гибридный робот-трактор

Универсальный беспилотный трактор, способный работать от электричества и дизельного топлива, протестировали в реальных условиях специалисты ДГТУ. Как отметили в РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:00:00+03:00

2025-04-03T09:00:00+03:00

2025-04-03T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Универсальный беспилотный трактор, способный работать от электричества и дизельного топлива, протестировали в реальных условиях специалисты ДГТУ. Как отметили в пресс-службе вуза, разработка на 95 процентов состоит из отечественных комплектующих и может существенно сократить трудозатраты фермеров.По словам конструкторов, беспилотный универсально-пропашной трактор, разрабатываемый в Донском государственном техническом университете (ДГТУ), создается для облегчения проведения рутинных сельскохозяйственных работ. К тому же внедрение подобного устройства в фермерских хозяйствах позволит повысить экономические показатели, считают специалисты."Наша машина позволит сэкономить не только время и силы оператора, но и топливо. Гибридная силовая установка позволяет использовать как двигатель внутреннего сгорания, так и электроэнергию от батарей. По нашим подсчетам, применение трактора-беспилотника для сельскохозяйственных работ позволит аграриям уменьшить затраты на четверть рабочего дня на поле. Да и сам рабочий день более не будет ограничен временем работы оператора", — объяснил РИА Новости директор передовой инженерной школы ДГТУ — Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" Владислав Пигенко.По результатам испытания собранного прототипа специалисты ДГТУ установили, что тяговая сила трактора-беспилотника не уменьшается при переходе на электроэнергию. При этом обеспечиваются оптимальные рабочие характеристики машины: тяговое усилие — до 12 килоньютонов, грузоподъемность — до 3 200 кг."Электродвигатель стоит в разрыве между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией трактора. Время работы на электрической тяге при выполнении маневровых работ составляет 1 час 42 минуты. Для полного перехода на электрическую тягу необходим аккумулятор со значительно большей емкостью, однако на данный момент эффективные аккумуляторы, позволяющие обеспечить время работы 12 часов, с необходимыми тяговыми характеристиками находятся в стадии разработки", — уточнил руководитель проекта, инженер Донского инжинирингового центра ДГТУ Максим Куренсков.Мощность трактора-беспилотника составляет 80 лошадиных сил. По этому показателю машина относится к среднему сегменту, наиболее распространенному в небольших фермерских хозяйствах по всей стране. При этом новое устройство совместимо с навесным оборудованием для обработки земли, которое уже существует на рынке, добавили разработчики.По их мнению, важнейшим преимуществом данного беспилотного трактора является не только дистанционное управление движением устройства, но и его способность самостоятельно "управлять органами" машины для выполнения необходимых работ. Также разработчиками предусмотрена доступность кода программного обеспечения управления трактором, куда аграрии могут самостоятельно внести корректировки для более эффективной работы устройства на определенной местности."Допустим, у нас есть карта поля, и мы даем команду трактору, чтобы он данное поле обработал в соответствии с определенным алгоритмом. При этом машина понимает не только по какой траектории двигаться, но и самостоятельно принимает решение, какие орудия использовать, какое заглубление, на какой скорости двигаться, синхронизируясь с общей информационной системой хозяйства. Это делается на планшете с помощью программного обеспечения, которое находится в стадии разработки. Но уже есть большие подвижки в части создания самого приложения для управления. Приложение уже имеет графический интерфейс. Данная система в будущем будет дополняться системами машинного зрения", — уточнил Куренсков.Специалист добавил, что машинное зрение необходимо новой системе для безопасности и для обеспечения "взгляда" трактора на поле, чтобы машина и без участия оператора могла определять, по какой почве она едет, корректируя при необходимости свой маршрут."Работа оператора будет заключаться в указании трактору типа работ и обрабатываемого поля рабочей области с помощью программы и выбора траектории, по которой трактор будет двигаться, чтобы оптимизировать работу. Трактор сам выберет маршрут и оптимальную траекторию обработки. Если он "увидит" какое-то препятствие (валун, дерево, столб, животное или человека), должна произойти остановка или объезд объекта", — продолжил он.Специалисты считают, что для фермерских хозяйств выгода от использования роботизированного трактора будет состоять в приемлемой стоимости платформы, небольшой мощности и минимальном тяговом классе, унификации с орудиями и приспособлениями, в том числе для уборки кормовых культур. Ожидается, что к 2030 году будет ежегодно производиться 150 роботизированных тракторов с электрическим приводом.

https://ri.ria.ru/20250127/nauka-1995012906.html

https://ria.ru/20241209/nauka-1987785821.html

https://ria.ru/20250311/nauka-2003672875.html

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наука, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство, ростов-на-дону, донской государственный технический университет, технологии, дон, ростсельмаш, фермеры