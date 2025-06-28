https://ria.ru/20250628/madrid-2025935125.html

Испанский стыд: Мадриду неудобно за Европу

Испанский стыд: Мадриду неудобно за Европу - РИА Новости, 28.06.2025

Испанский стыд: Мадриду неудобно за Европу

Очередной — уже 18-й — пакет санкций Евросоюза против России был заблокирован Венгрией и Словакией: они не хотят отказываться от российского газа. В Брюсселе,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:00:00+03:00

2025-06-28T08:00:00+03:00

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Очередной — уже 18-й — пакет санкций Евросоюза против России был заблокирован Венгрией и Словакией: они не хотят отказываться от российского газа. В Брюсселе, конечно, придумают, как уломать или выкрутить руки упрямым властям маленьких восточноевропейских стран, но само обсуждение введения новых санкций стало поводом для демарша куда более значимой страны союза — Испании.Премьер Педро Санчес заявил, что "нет смысла вводить 17 пакетов санкций против России, пока мы не сделаем этого против Израиля": "Европа применяет двойные стандарты и не может даже приостановить соглашение о партнерстве с Израилем".Нет, речь не о наказании Израиля за нападение на Иран — речь идет о Газе. Требования хоть как-то отреагировать на геноцид палестинцев звучат в Европе с конца 2023 года, но на общеевропейском уровне так ничего и не было сделано. Лишь отдельные европейские страны вроде Испании и Ирландии осудили правительство Нетаньяху и даже запретили поставки оружия в Израиль — за что, естественно, тут же были названы "антисемитскими". Но на уровне ЕС все ограничивается выражением озабоченности "гуманитарным кризисом" в Газе, то есть пустым сотрясанием воздуха. И это при том, что общественное мнение в Европе недовольно действиями Израиля, но европейские политики и еврочиновники просто игнорируют мнение собственных избирателей. На днях, правда, появились сообщения, что дипломатическое ведомство Евросоюза подготовило доклад о ситуации с палестинцами и обнаружило "признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые он взял на себя в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом". Доклад даже обсуждался на этой неделе на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, но никаких решений принято не было. Это и возмутило испанского премьера Санчеса.Ведь речь шла даже не об экономических санкциях против Израиля, а о приостановке действия соглашения с ЕС, в результате чего Израиль потерял бы только некоторые таможенные льготы. К тому же Евросоюз ведь требует от Израиля всего-навсего "устранить барьер для гуманитарной помощи" — речь не идет о том, чтобы, например, ввести санкции до момента вывода израильских войск из Газы. Но и на такой символический шаг ЕС оказался не способен. Почему?Дело не только в действиях еврейско-израильского лобби или давлении американцев, которые не хотят, чтобы младший партнер хоть в чем-то выражал неудовольствие Израилю, а в полной несамостоятельности европейских элит. Они готовы игнорировать мнение собственных граждан, смиряться с ущербом для репутации ЕС в глазах Глобального Юга (который прямым текстом говорит европейцам, что после Газы не верит европейской заботе о "жертвах русской агрессии на Украине") — лишь бы не брать на себя ответственность. Если США поддерживают Израиль во всем — значит, и Евросоюз может позволить себе только на словах "выражать озабоченность", но только не предпринимать никаких самостоятельных действий, даже символических.Из этого, кстати, следует, что и в случае Украины вся европейская решимость поддерживать Киев закончится в тот момент, когда выяснится, что США закрывают "проект": не только европейских войск на территории Украины, но даже поставок оружия не будет без разрешения и благословения США. Если Вашингтон действительно решит бросить Киев, европейцы на следующий день испарятся.Сейчас это кажется невероятным? Но сама суть большинства нынешних европейских "лидеров" не оставляет им другого варианта действий. Санчесу кажется нелогичной позиция ЕС в отношении Израиля и России, но все как раз максимально логично. Того, от кого ты зависишь (ведь все понимают, что за Израилем стоят США), нельзя даже на словах осуждать, не говоря уже о том, чтобы предпринимать против него какие-то действия.Израиль может делать с Газой все что угодно — Европа будет продолжать делать вид, что имеет дело с "единственной демократией на Ближнем Востоке". Даже если геноцид Газы прекратится, в этом не будет ни грамма европейского вклада: Израиль просто оказался в тупике и будет вынужден согласиться с предложением США о завершении "операции". На днях в израильской прессе появились утечки о том, что Нетаньяху и Трамп якобы уже согласовали план прекращения боевых действий в течение ближайших двух недель. И хотя в аппарате премьера Нетаньяху опровергают наличие такого плана, изложенное действительно похоже на реальный американский проект, который Вашингтон заставляет принять Израиль. В нем нет ничего неприемлемого для Израиля — если, конечно, иметь в виду еврейское государство, желающее жить в безопасности, а не страну, захватившую чужую землю и намеревающуюся убить или выслать тех, кто не хочет примириться с этим.План предусматривает передачу сектора Газа в управление четырех арабских стран, включая Египет и Эмираты, "значительную" эмиграцию из Газы тех, кто захочет, и высылку руководства ХАМАС. Кроме того, Израиль должен подтвердить свою готовность к созданию палестинского государства — в Газе и на Западном берегу реки Иордан, в обмен на что США признают ограниченный суверенитет Израиля в части районов Западного берега. А арабские страны во главе с Саудовской Аравией признают Израиль.Более чем произраильский план — в котором для палестинцев категорически неприемлемы только требования высылки руководства ХАМАС и упоминание о "значительной эмиграции". От Израиля же не требуется вообще ничего, кроме как вывести войска из так и не отказавшейся от сопротивления Газы, — то есть выйти из того тупика, в который он сам себя загнал. Обещания разрешить создание палестинского государства ничего не стоят: Израиль столько раз давал и нарушал их, что никто уже не верит его обязательствам на этот счет. Однако в нынешней ситуации подобное соглашение позволило бы прекратить геноцид мирного населения Газы, что само по себе оправдывает всю иллюзорность или лживость большинства пунктов. Поэтому если Трамп сумеет додавить Нетаньяху (точнее, Нетаньяху признает тупиковость ситуации, в которой оказался Израиль в Газе), то план может сработать. Конечно, если начнутся реальные попытки депортации палестинцев из Газы, никакого признания Израиля саудитами не произойдет (оно и без этого под огромным вопросом — ведь будет равнозначно прощению геноцида), но после передачи контроля над сектором арабским странам страдания его жителей наконец-то закончатся.И нет никаких сомнений в том, что Евросоюз тут же поприветствует соглашение и мирное урегулирование, похвалит Израиль — и продолжит принимать новые санкции против России. Никаких двойных стандартов, все абсолютно логично.

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024066349.html

https://ria.ru/20250619/zapad-2023990579.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, в мире, израиль, сша, европа, испания, педро санчес