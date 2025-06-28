Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе
Пасечник продлил комендантский час в Троицком округе ЛНР из-за угрозы атак ВСУ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник увеличил продолжительность действия комендантского часа в Троицком округе республики из-за угрозы атак ВСУ на мирную инфраструктуру, сообщается в Telegram-канале главы региона.
В четверг беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на ряд учреждений в Троицке, пострадал один человек.
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"Обстановка в Троицком муниципальном округе нашей республики остается напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки атаковать мирную инфраструктуру. Постоянно на связи с силовым блоком и военнослужащими, обеспечивающими безопасность наших жителей", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР уточнил, что было принято решение продлить действие комендантского часа в Троицком муниципальном округе.
"Начиная с сегодняшнего дня нахождение граждан на улицах и в других общественных местах на территории округа запрещается с 21.00 до 04.00. Соответствующий указ мною подписан", - написал Пасечник.
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