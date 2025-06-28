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Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/lnr-2026025802.html
Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе
Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе - РИА Новости, 28.06.2025
Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе
Глава ЛНР Леонид Пасечник увеличил продолжительность действия комендантского часа в Троицком округе республики из-за угрозы атак ВСУ на мирную инфраструктуру,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:02:00+03:00
2025-06-28T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник увеличил продолжительность действия комендантского часа в Троицком округе республики из-за угрозы атак ВСУ на мирную инфраструктуру, сообщается в Telegram-канале главы региона. В четверг беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на ряд учреждений в Троицке, пострадал один человек. "Обстановка в Троицком муниципальном округе нашей республики остается напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки атаковать мирную инфраструктуру. Постоянно на связи с силовым блоком и военнослужащими, обеспечивающими безопасность наших жителей", - говорится в сообщении. Глава ЛНР уточнил, что было принято решение продлить действие комендантского часа в Троицком муниципальном округе. "Начиная с сегодняшнего дня нахождение граждан на улицах и в других общественных местах на территории округа запрещается с 21.00 до 04.00. Соответствующий указ мною подписан", - написал Пасечник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе

Пасечник продлил комендантский час в Троицком округе ЛНР из-за угрозы атак ВСУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник увеличил продолжительность действия комендантского часа в Троицком округе республики из-за угрозы атак ВСУ на мирную инфраструктуру, сообщается в Telegram-канале главы региона.
В четверг беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на ряд учреждений в Троицке, пострадал один человек.
«
"Обстановка в Троицком муниципальном округе нашей республики остается напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки атаковать мирную инфраструктуру. Постоянно на связи с силовым блоком и военнослужащими, обеспечивающими безопасность наших жителей", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР уточнил, что было принято решение продлить действие комендантского часа в Троицком муниципальном округе.
"Начиная с сегодняшнего дня нахождение граждан на улицах и в других общественных местах на территории округа запрещается с 21.00 до 04.00. Соответствующий указ мною подписан", - написал Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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