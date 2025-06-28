https://ria.ru/20250628/lnr-2026025802.html

Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе

Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе - РИА Новости, 28.06.2025

Глава ЛНР продлил действие комендантского часа в Троицком округе

Глава ЛНР Леонид Пасечник увеличил продолжительность действия комендантского часа в Троицком округе республики из-за угрозы атак ВСУ на мирную инфраструктуру,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:02:00+03:00

2025-06-28T16:02:00+03:00

2025-06-28T16:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник увеличил продолжительность действия комендантского часа в Троицком округе республики из-за угрозы атак ВСУ на мирную инфраструктуру, сообщается в Telegram-канале главы региона. В четверг беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на ряд учреждений в Троицке, пострадал один человек. "Обстановка в Троицком муниципальном округе нашей республики остается напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки атаковать мирную инфраструктуру. Постоянно на связи с силовым блоком и военнослужащими, обеспечивающими безопасность наших жителей", - говорится в сообщении. Глава ЛНР уточнил, что было принято решение продлить действие комендантского часа в Троицком муниципальном округе. "Начиная с сегодняшнего дня нахождение граждан на улицах и в других общественных местах на территории округа запрещается с 21.00 до 04.00. Соответствующий указ мною подписан", - написал Пасечник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия