https://ria.ru/20250628/kirienko-2026035761.html

Кириенко назвал бойцов СВО будущим России

Кириенко назвал бойцов СВО будущим России - РИА Новости, 28.06.2025

Кириенко назвал бойцов СВО будущим России

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил бойцов в зоне проведение СВО, а также россиян, помогающих... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:32:00+03:00

2025-06-28T17:32:00+03:00

2025-06-28T17:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

омск

сергей кириенко

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ОМСК, 28 июн - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил бойцов в зоне проведение СВО, а также россиян, помогающих военнослужащим и их семьям, и назвал их будущим России. "Особые слова уважения, признательности и благодарности хочу сказать сегодня ребятам, которые сейчас на передовой защищают нашу Родину. Спасибо всем тем, кто помогает им здесь, помогает и поддерживает их семьи. Вы будущее страны", - сказал Кириенко на праздновании Дня молодежи в Омске, молодежной столице РФ в 2025 году. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.

https://ria.ru/20250612/ura-2022522918.html

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россия, омск, сергей кириенко