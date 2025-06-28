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Кириенко назвал бойцов СВО будущим России - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/kirienko-2026035761.html
Кириенко назвал бойцов СВО будущим России
Кириенко назвал бойцов СВО будущим России - РИА Новости, 28.06.2025
Кириенко назвал бойцов СВО будущим России
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил бойцов в зоне проведение СВО, а также россиян, помогающих... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T17:32:00+03:00
2025-06-28T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
омск
сергей кириенко
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ОМСК, 28 июн - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил бойцов в зоне проведение СВО, а также россиян, помогающих военнослужащим и их семьям, и назвал их будущим России. "Особые слова уважения, признательности и благодарности хочу сказать сегодня ребятам, которые сейчас на передовой защищают нашу Родину. Спасибо всем тем, кто помогает им здесь, помогает и поддерживает их семьи. Вы будущее страны", - сказал Кириенко на праздновании Дня молодежи в Омске, молодежной столице РФ в 2025 году. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
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россия, омск, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Омск, Сергей Кириенко
Кириенко назвал бойцов СВО будущим России

Кириенко поблагодарил бойцов в зоне проведения СВО и назвал их будущим России

© РИА Новости / Алексей МайшевСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сергей Кириенко . Архивное фото
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ОМСК, 28 июн - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил бойцов в зоне проведение СВО, а также россиян, помогающих военнослужащим и их семьям, и назвал их будущим России.
"Особые слова уважения, признательности и благодарности хочу сказать сегодня ребятам, которые сейчас на передовой защищают нашу Родину. Спасибо всем тем, кто помогает им здесь, помогает и поддерживает их семьи. Вы будущее страны", - сказал Кириенко на праздновании Дня молодежи в Омске, молодежной столице РФ в 2025 году.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОмскСергей Кириенко
 
 
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