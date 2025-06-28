https://ria.ru/20250628/kirienko-2026035284.html

Кириенко назвал Омск и Пермь молодежными столицами России

Кириенко назвал Омск и Пермь молодежными столицами России - РИА Новости, 28.06.2025

Кириенко назвал Омск и Пермь молодежными столицами России

Молодежные столицы России, Омск и Пермь, способны совершить невозможное для будущего РФ, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:27:00+03:00

2025-06-28T17:27:00+03:00

2025-06-28T17:27:00+03:00

общество

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омск

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ОМСК, 28 июн - РИА Новости. Молодежные столицы России, Омск и Пермь, способны совершить невозможное для будущего РФ, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России Владимира Путина от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня. "Поздравляю и Пермь, и Омск, потому что хорошо помню, как в прошлом году шла просто такая битва титанов. Когда все жители Перми и с ними весь Приволжский федеральный округ, все жители Омска и с ними весь Сибирский федеральный округ болели и боролись за то, чтобы получить право молодежной столицы России. И у нас, у организационного комитета, не осталось ни одного шанса решить иначе. И в этом году в России две молодежные столицы. Я вас поздравляю. Вы молодцы. Вы способны совершать невозможное. Вы будущее России… Сегодня все возможности открыты для вас благодаря решению президента России", - сказал Кириенко на праздновании Дня молодежи в Омске. Он подчеркнул, что с 1 января действует специальный национальный проект "Молодежь и дети". В декабре 2024 года Кириенко объявил, что Пермь и Омск стали молодежными столицами России в 2025 году. Торжественное заявление прозвучало в рамках вручения премии "Время молодых", которое состоялось на площадке Национального центра "Россия".

https://ria.ru/20250628/putin-2026026128.html

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общество, россия, омск, пермь, сергей кириенко, владимир путин