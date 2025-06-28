Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах
Парламент Ирана: Тегеран не разрешит Гросси присутствовать на ядерных объектах
Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Иран больше не разрешит гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах страны и устанавливать там камеры, заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи.
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран
22 июня, 22:40
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что желание Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты ядерной программы страны бессмысленно и может нести злой умысел.
- Парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ.
- Как утверждается, гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
- В четверг спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал МАГАТЭ "защитником и слугой" Израиля.
- По его словам, сотрудничество с агентством невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская Республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.