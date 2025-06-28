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Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах - РИА Новости, 28.06.2025
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18:10 28.06.2025 (обновлено: 19:20 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/iran-2026038929.html
Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах
Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах - РИА Новости, 28.06.2025
Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах
Иран больше не разрешит гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах страны и устанавливать там камеры, заявил вице-спикер парламента... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T18:10:00+03:00
2025-06-28T19:20:00+03:00
в мире
иран
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сша
рафаэль гросси
аббас аракчи
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Иран больше не разрешит гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах страны и устанавливать там камеры, заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи. "Мы больше не дадим Гросси разрешения присутствовать на ядерных объектах и устанавливать камеры, потому что увидели информацию о наших объектах в документах, полученных от &lt;...&gt; израильского режима", — приводит его слова агентство ISNA. Обострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250622/iran-2024704331.html
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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, аббас аракчи, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах

Парламент Ирана: Тегеран не разрешит Гросси присутствовать на ядерных объектах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Иран больше не разрешит гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах страны и устанавливать там камеры, заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи.
«
"Мы больше не дадим Гросси разрешения присутствовать на ядерных объектах и устанавливать камеры, потому что увидели информацию о наших объектах в документах, полученных от <...> израильского режима", — приводит его слова агентство ISNA.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран
22 июня, 22:40
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что желание Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты ядерной программы страны бессмысленно и может нести злой умысел.
  • Парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ.
  • Как утверждается, гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
  • В четверг спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал МАГАТЭ "защитником и слугой" Израиля.
  • По его словам, сотрудничество с агентством невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
У Тегерана нет основания принимать сейчас Гросси, заявил глава МИД Ирана
26 июня, 22:42

Обострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская Республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси
24 июня, 23:32
 
В миреИранИзраильСШАРафаэль ГроссиАббас АракчиДональд ТрампМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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