https://ria.ru/20250628/iran-2026038929.html

Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах

Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах - РИА Новости, 28.06.2025

Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах

Иран больше не разрешит гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах страны и устанавливать там камеры, заявил вице-спикер парламента... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T18:10:00+03:00

2025-06-28T18:10:00+03:00

2025-06-28T19:20:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Иран больше не разрешит гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах страны и устанавливать там камеры, заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи. "Мы больше не дадим Гросси разрешения присутствовать на ядерных объектах и устанавливать камеры, потому что увидели информацию о наших объектах в документах, полученных от <...> израильского режима", — приводит его слова агентство ISNA. Обострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий

https://ria.ru/20250622/iran-2024704331.html

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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, аббас аракчи, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте