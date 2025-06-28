https://ria.ru/20250628/gosduma-2026061593.html

В Госдуме рассказали, что нужно для прекращения сбоев в Рунете

В Госдуме рассказали, что нужно для прекращения сбоев в Рунете - РИА Новости, 28.06.2025

В Госдуме рассказали, что нужно для прекращения сбоев в Рунете

Пока не выработаны международные стандарты работы сети интернет, сбои будут не только в Рунете, но и в мировой сети, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T21:57:00+03:00

2025-06-28T21:57:00+03:00

2025-06-28T21:57:00+03:00

антон горелкин

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госдума рф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Пока не выработаны международные стандарты работы сети интернет, сбои будут не только в Рунете, но и в мировой сети, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Мы много раз предлагали большим странам, которые задают правила в интернете, выработать единые понятные международные стандарты работы сети. Но, к сожалению, эти международные стандарты так и не выработаны. Поэтому сбой - это то, что с нами будет еще долгое время. Не только с нами, а в целом в сети, в мировом масштабе. Потому что сбои случаются везде. Поэтому это то, что с нами будет периодически происходить", - сказал он. Депутат считает, что интернет - это глобальная сеть, которая нуждается в выработке глобальных правил, которых сейчас нет. "И сегодня сеть превратилась в еще один сегмент, еще одно поле для различных киберконфликтов. Поэтому, к сожалению, сбои будут случаться, нужно это осознавать и готовиться к этому", - добавил парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250612/rkn-2022559213.html

https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html

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антон горелкин, общество, технологии, госдума рф, россия, интернет