https://ria.ru/20250628/gosduma-2025977076.html

В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России

В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России - РИА Новости, 28.06.2025

В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России

Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:29:00+03:00

2025-06-28T07:29:00+03:00

2025-06-28T07:29:00+03:00

технологии

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антон горелкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ. "YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", - сказал Горелкин. При этом депутат отметил, что трафик YouTube упал на треть и продолжает падать. "На самом деле, если на больших цифрах считать, то трафик YouTube упал примерно на треть, продолжает падать. И замедление дало хороший буст развитию (отечественных - ред.) видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком... Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", - заключил депутат. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В конце февраля 2025 долг Google LLC в России составлял более 21,5 миллиарда рублей.

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технологии, россия, антон горелкин, youtube, google, госдума рф