https://ria.ru/20250628/gosduma-2025977076.html
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России - РИА Новости, 28.06.2025
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России
Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:29:00+03:00
2025-06-28T07:29:00+03:00
2025-06-28T07:29:00+03:00
технологии
россия
антон горелкин
youtube
google
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1920x0_80_0_0_77c6c3869496559ef96e6cb1f124f1f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ. "YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", - сказал Горелкин. При этом депутат отметил, что трафик YouTube упал на треть и продолжает падать. "На самом деле, если на больших цифрах считать, то трафик YouTube упал примерно на треть, продолжает падать. И замедление дало хороший буст развитию (отечественных - ред.) видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком... Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", - заключил депутат. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В конце февраля 2025 долг Google LLC в России составлял более 21,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010581851.html
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_318:62:1135:675_1920x0_80_0_0_3f2603048f9acfe638536595809894ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, антон горелкин, youtube, google, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Горелкин, YouTube, Google, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России
Депутат Горелкин: Google должна заплатить штрафы, чтобы оживить YouTube в РФ