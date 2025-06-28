https://ria.ru/20250628/gaz-2025654966.html

Киев добился своего и требует от Москвы репараций

Киев добился своего и требует от Москвы репараций - РИА Новости, 28.06.2025

Киев добился своего и требует от Москвы репараций

Украинская компания "Нафтогаз" намерена взыскать с России более миллиарда долларов за прекращение поставок. Заручившись поддержкой международного арбитража, в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:00:00+03:00

2025-06-28T08:00:00+03:00

2025-06-28T09:52:00+03:00

экономика

украина

европа

киев

нафтогаз украины

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149692/95/1496929582_0:65:3000:1753_1920x0_80_0_0_f38433952c2c431f140a9b26955924fd.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Украинская компания "Нафтогаз" намерена взыскать с России более миллиарда долларов за прекращение поставок. Заручившись поддержкой международного арбитража, в Киеве думают, как прибрать к рукам деньги, и сыпят угрозами. Однако о важной детали, меняющей весь расклад, умалчивают.Все по суду"Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов. О решении международного арбитража в Цюрихе сообщил глава правления Сергей Корецкий: "Трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону Нафтогаза. <...> Следующий этап — обеспечить исполнение решения. Над этим и будем работать".В заявлении, опубликованном на сайте компании, уточняется: исковая сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019-го, штрафные санкции, а также компенсацию всех юридических расходов, понесенных "Нафтогазом".Речь идет о якобы нарушении российской стороной контрактных обязательств: с мая 2022-го поставки газа через Украину сократились до 40-42 миллионов кубометров в сутки и оказались в два с половиной раза ниже гарантированного объема. Резкое снижение объясняется прекращением Киевом приема топлива через ГИС "Сохрановка". Для транзита в Европу остался один вход — станция "Суджа".Со своей стороны, "Газпром" уточнил, что перенести весь объем технологически невозможно, при этом обязательства перед европейскими потребителями выполнялись, а услуги транзита оплачены. Однако сокращение поставок не устроило "Нафтогаз", и компания обратилась в Международный арбитражный суд, чтобы добиться оплаты неоказанных услуг.Что можно и нельзяРоссийская компания попыталась заблокировать инициированное в сентябре 2022-го украинской стороной разбирательство через российские суды и также потребовала выплат. В апреле 2025-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил до 1,35 миллиарда долларов неустойку, которая присуждена НАК "Нафтогаз Украины" на случай нарушения запрета на судебные разбирательства с "Газпромом". Но добиться выплаты будет непросто."Решение инстанции действует непосредственно лишь на территории России, активов украинской группы здесь нет, а ее имущество за рубежом защищено суверенным иммунитетом Украины и санкциями против Москвы", — объясняет адвокат и партнер Адвокатского бюро a.t.Legal Андрей Торянников.Таким образом, чтобы конвертировать решение суда в деньги, "Газпрому" пришлось бы добиваться его признания в иностранных правовых институтах, что в условиях санкций и агрессивной антироссийской политики практически невозможно.Гипотетически, согласно международным договорам о взаимном признании судебных актов, возможно принуждение к исполнению решения российского суда на территории иностранных государств, говорит Торянников. "Однако де-факто это маловероятно", — добавляет он.С другой стороны, принудительное взыскание долгов с "Газпрома" за счет зарубежных активов компании представляется экспертам хоть и юридически сложным, но технически возможным. Европейские суды активно сотрудничают с Украиной, и случаи ареста зарубежного имущества компании уже имели место. Так, в рамках другого арбитражного решения о выплате пяти миллиардов долларов компенсации за экспроприацию активов в Крыму, "Нафтогаз" успешно инициировал арест российского имущества в Финляндии и Франции. Компания также получила постановление английского суда о признании решения арбитража ex parte (в одностороннем порядке), напоминает управляющий партнер АБ "Гребельский и партнеры" Александр Гребельский.""Газпром" имеет значительное присутствие в Нидерландах через 16 дочерних компаний с совокупными активами около 26,5 миллиарда долларов. Эти активы теоретически могут стать объектом принудительного взыскания, особенно учитывая, что "Нафтогаз" ранее пытался арестовать доли "Газпрома" в голландских дочерних компаниях по другим арбитражным решениям", — объясняет эксперт.Конечно, конфискация суверенных активов, как правило, противоречит нормам международного и национального права, отмечает юрист, однако часто активы газового гиганта не признаются суверенными.Пиррова победаТем не менее радоваться Киеву рано: победа "Нафтогаза" фактически исключила возможность возобновления транзита российского газа через территорию Украины."Судебные разбирательства создают серьезные препятствия для этого. А компания заявила, что не будет рассматривать новые транзитные соглашения до урегулирования задолженности в размере 1,4 миллиарда долларов", — уточняет Грабельский.Напомним, договор о поставках газа в Европу через Украину истек 31 декабря 2024-го. И, несмотря на просьбы стран ЕС, киевский режим отказался продлевать контракт даже при условии передачи прав на топливо на российской границе. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности.Даже если не брать в расчет технические сложности и обеспечение гарантий безопасности возобновления транзита через ГИС "Суджа" или оставшуюся в блокированном состоянии ГИС "Сохрановка", любые поставки газа через украинскую инфраструктуру сталкиваются с критическим риском, указывает кандидат юридических наук, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.Дело в том, что, по словам эксперта, полученные "Газпромом" средства могут взыскать в пользу Украины. Но многое зависит от политической воли Европы — та попросту оставит деньги у себя, считает Матюшенков.В целом эксперты полагают, что присужденную украинской стороне неустойку используют как инструмент для торга, когда встанет вопрос о возвращении "Газпрома" на европейский рынок. В таком случае стороны могут согласиться на взаимозачет требований.

https://ria.ru/20250625/neft-2025183280.html

https://ria.ru/20250616/peregovory-2022335014.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, европа, киев, нафтогаз украины, газпром