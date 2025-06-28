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Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума - РИА Новости, 28.06.2025
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10:04 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/drevesina-2025989934.html
Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума
Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума - РИА Новости, 28.06.2025
Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума
Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:04:00+03:00
2025-06-28T10:04:00+03:00
экономика
южная корея
россия
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди основных поставщиков леса Сеулу, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, суммарно за май Сеул приобрел у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 миллионов долларов. И не смотря на то, что за месяц объемы закупок выросли всего на 0,7%, они стали максимальными с сентября прошлого года. А вот в годовом выражении импорт снизился на 8,6%. Больше всего Южная Корея закупила фанеры - на 12,1 миллиона долларов, топливной древесины - на 6,7 миллиона и лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров - на 6,5 миллиона. По итогам мая Россия осталась четвертым по величине экспортером древесины в Корею. В пятерку также вошли Вьетнам (50 миллионов долларов), Китай (33,6 миллиона), Индонезия (27,4 миллиона) и Таиланд (14,5 миллиона). По итогам первых пяти месяцев этого года поставки российского дерева в Корею достигли 117,5 миллиона долларов, что на четверть больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20250520/rossija-2017973165.html
https://ria.ru/20250129/finljandija-1996134079.html
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экономика, южная корея, россия, москва
Экономика, Южная Корея, Россия, Москва
Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума

Южная Корея в мае нарастила импорт древесины из России до максимальных значений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаготовка древесины
Заготовка древесины - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заготовка древесины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди основных поставщиков леса Сеулу, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, суммарно за май Сеул приобрел у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 миллионов долларов. И не смотря на то, что за месяц объемы закупок выросли всего на 0,7%, они стали максимальными с сентября прошлого года. А вот в годовом выражении импорт снизился на 8,6%.
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Больше всего Южная Корея закупила фанеры - на 12,1 миллиона долларов, топливной древесины - на 6,7 миллиона и лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров - на 6,5 миллиона.
По итогам мая Россия осталась четвертым по величине экспортером древесины в Корею. В пятерку также вошли Вьетнам (50 миллионов долларов), Китай (33,6 миллиона), Индонезия (27,4 миллиона) и Таиланд (14,5 миллиона).
По итогам первых пяти месяцев этого года поставки российского дерева в Корею достигли 117,5 миллиона долларов, что на четверть больше, чем годом ранее.
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