https://ria.ru/20250628/drevesina-2025989934.html

Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума

Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума - РИА Новости, 28.06.2025

Южная Корея нарастила импорт российской древесины до максимума

Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:04:00+03:00

2025-06-28T10:04:00+03:00

2025-06-28T10:04:00+03:00

экономика

южная корея

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821731058_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_ebc6003f99efa7e0a338437c4be47e2b.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди основных поставщиков леса Сеулу, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, суммарно за май Сеул приобрел у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 миллионов долларов. И не смотря на то, что за месяц объемы закупок выросли всего на 0,7%, они стали максимальными с сентября прошлого года. А вот в годовом выражении импорт снизился на 8,6%. Больше всего Южная Корея закупила фанеры - на 12,1 миллиона долларов, топливной древесины - на 6,7 миллиона и лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров - на 6,5 миллиона. По итогам мая Россия осталась четвертым по величине экспортером древесины в Корею. В пятерку также вошли Вьетнам (50 миллионов долларов), Китай (33,6 миллиона), Индонезия (27,4 миллиона) и Таиланд (14,5 миллиона). По итогам первых пяти месяцев этого года поставки российского дерева в Корею достигли 117,5 миллиона долларов, что на четверть больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20250520/rossija-2017973165.html

https://ria.ru/20250129/finljandija-1996134079.html

южная корея

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, южная корея, россия, москва