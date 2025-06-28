https://ria.ru/20250628/bog-2025986874.html

Священник рассказал, когда можно писать слово "бог" с маленькой буквы

Священник рассказал, когда можно писать слово "бог" с маленькой буквы - РИА Новости, 28.06.2025

Священник рассказал, когда можно писать слово "бог" с маленькой буквы

Слово "Бог" следует писать с большой буквы в том числе во фразеологизмах, с маленькой допускается только при упоминании множества богов, например, языческих, и... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:30:00+03:00

2025-06-28T09:30:00+03:00

2025-06-28T10:43:00+03:00

религия

россия

владимир вигилянский

российская академия наук

русская православная церковь

бог

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Слово "Бог" следует писать с большой буквы в том числе во фразеологизмах, с маленькой допускается только при упоминании множества богов, например, языческих, и когда имя Божие произносится всуе, что - грех, считает настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, филолог, редактор, член правления Союза писателей России, а в прошлом – пресс-секретарь патриархов Московских и всея Руси Алексия II и Кирилла, протоиерей Владимир Вигилянский. В пятницу в Институте русского языка имени Виноградова РАН сообщили РИА Новости, что написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова. Так, во всех текстах, связанных с религиозной тематикой, нужно писать Бог с большой буквы, а в устойчивых выражениях - таких, как "бог с ним", "слава богу" и так далее - с маленькой. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что советские власти отправили в ссылку его отца протоиерея Михаила Гундяева за написание слова "Бог" с заглавной буквы. "Считаю, что слово "Бог" нужно писать с большой буквы во всех случаях, в том числе во фразеологизмах. Во-первых, так мы обозначаем единственность, уникальность Бога, потому что в монотеистических религиях – христианстве, иудаизме, исламе – Бог, Всевышний, Творец – один, в отличие, например, от язычества. Во-вторых, так подчеркивается уважение к Богу, к этим религиям и их последователям", - сказал РИА Новости отец Владимир Вигилянский. По его словам, нарочитое написание слова "бог" с маленькой, было практикой советской богоборческой власти, целью которой было "уничижить христианство, церковь, верующих". При этом священник отметил, что могут быть исключения, которые возможны в зависимости от контекста, например, стоит писать "бог" с маленькой, когда это отсылает к языческому представлению о божестве, "ведь у язычников богов много". "Еще я пишу "бог" со строчной, когда речь идет о легкомысленном, пустом, напрасном употреблении этого слова, а это является грехом - нарушением третьей заповеди "не поминай имя Господа твоего всуе". Например, во фразах "бог с ним", когда имеется в виду "ну и ладно", "все равно", "так и быть". В то же время, если контекст другой, например, "Бог (пребывает) с ним", то, конечно, нужно писать с большой буквы. Та же логика во фразах "слава богу", например, "слава богу, торт вкусный". Но с большой буквы - если действительно речь о благодарении Богу за что-то, например, "слава Богу, живой". А вот возглас "ей-богу", всегда, как видится, употребляется всуе, поэтому - с маленькой буквы", - заключил собеседник агентства. В 2022 году Минпросвещения РФ предложило употреблять с прописной буквы слова Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле. Тогда инициативу поддержали в Русской православной церкви и Духовном собрании мусульман России. Как ранее рассказывал РИА Новости Владимир Вигилянский, до революции действовало правило числа: то, что не имеет множественного числа, писалось с заглавной буквы, поскольку "языческий бог не единственный, у язычников богов много". То же со словами "бес", "дьявол", "антихрист" (в Откровении Иоанна Богослова употребляется слово "антихрист" во множественном числе). Также, по его словам, имеет значение отношение автора к предмету.

https://ria.ru/20250627/slovo-2025699224.html

https://ria.ru/20250618/zakon-2023517870.html

https://ria.ru/20250408/rpts-2009993217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир вигилянский, российская академия наук, русская православная церковь, бог