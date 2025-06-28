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В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест

В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест - РИА Новости, 28.06.2025

В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест

Два фигуранта резонансных дел о мошенничестве в Якутии отправлены под домашний арест по 24 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:27:00+03:00

2025-06-28T17:27:00+03:00

2025-06-28T17:27:00+03:00

происшествия

якутск

якутский городской суд

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ЯКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Два фигуранта резонансных дел о мошенничестве в Якутии отправлены под домашний арест по 24 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости о том, что в Якутске по подозрению в мошенничестве задержали главу волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова. В МВД республики пояснили, что возбуждены уголовные дела об аферах с грантами на развитие молодёжной политики на сумму 5 миллионов рублей. С Винокуровым задержали ещё одного подозреваемого. "Якутский городской суд РС(Я) 28.06.2025 года удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Двум фигурантам уголовных дел о мошенничествах избран домашний арест по 24.08.2025 года", - говорится в сообщении. Постановления суда не вступили в законную силу, уточнила пресс-служба.

якутск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, якутский городской суд