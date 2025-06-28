В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест
В Якутии двух фигурантов дел об аферах с грантами отправили под домашний арест
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Два фигуранта резонансных дел о мошенничестве в Якутии отправлены под домашний арест по 24 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости о том, что в Якутске по подозрению в мошенничестве задержали главу волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова. В МВД республики пояснили, что возбуждены уголовные дела об аферах с грантами на развитие молодёжной политики на сумму 5 миллионов рублей. С Винокуровым задержали ещё одного подозреваемого.
"Якутский городской суд РС(Я) 28.06.2025 года удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Двум фигурантам уголовных дел о мошенничествах избран домашний арест по 24.08.2025 года", - говорится в сообщении.
Постановления суда не вступили в законную силу, уточнила пресс-служба.
© Фото : общественное движение "Якутия с тобой!"Айыллаан Винокуров
© Фото : общественное движение "Якутия с тобой!"
Айыллаан Винокуров. Архивное фото