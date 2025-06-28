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В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест - РИА Новости, 28.06.2025
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17:27 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/arest-2026035457.html
В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест
В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест - РИА Новости, 28.06.2025
В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест
Два фигуранта резонансных дел о мошенничестве в Якутии отправлены под домашний арест по 24 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T17:27:00+03:00
2025-06-28T17:27:00+03:00
происшествия
якутск
якутский городской суд
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ЯКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Два фигуранта резонансных дел о мошенничестве в Якутии отправлены под домашний арест по 24 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости о том, что в Якутске по подозрению в мошенничестве задержали главу волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова. В МВД республики пояснили, что возбуждены уголовные дела об аферах с грантами на развитие молодёжной политики на сумму 5 миллионов рублей. С Винокуровым задержали ещё одного подозреваемого. "Якутский городской суд РС(Я) 28.06.2025 года удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Двум фигурантам уголовных дел о мошенничествах избран домашний арест по 24.08.2025 года", - говорится в сообщении. Постановления суда не вступили в законную силу, уточнила пресс-служба.
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происшествия, якутск, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Якутский городской суд
В Якутии двух фигурантов резонансных дел отправили под домашний арест

В Якутии двух фигурантов дел об аферах с грантами отправили под домашний арест

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в здании суда
Статуя Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
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ЯКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Два фигуранта резонансных дел о мошенничестве в Якутии отправлены под домашний арест по 24 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости о том, что в Якутске по подозрению в мошенничестве задержали главу волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова. В МВД республики пояснили, что возбуждены уголовные дела об аферах с грантами на развитие молодёжной политики на сумму 5 миллионов рублей. С Винокуровым задержали ещё одного подозреваемого.
"Якутский городской суд РС(Я) 28.06.2025 года удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Двум фигурантам уголовных дел о мошенничествах избран домашний арест по 24.08.2025 года", - говорится в сообщении.
Постановления суда не вступили в законную силу, уточнила пресс-служба.
© Фото : общественное движение "Якутия с тобой!"Айыллаан Винокуров
Айыллаан Винокуров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : общественное движение "Якутия с тобой!"
Айыллаан Винокуров. Архивное фото
 
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