https://ria.ru/20250627/yakutiya-2025828380.html
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 27.06.2025
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве
Руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаан Винокуров задержан в Якутии по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:33:00+03:00
2025-06-27T14:33:00+03:00
2025-06-27T21:12:00+03:00
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаан Винокуров задержан в Якутии по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в пятницу в Якутске задержан руководитель волонтерского штаба "Мы вместе", молодежного центра "Патриот", волонтерского движения "Якутия с тобой!" Айыллаан Винокуров. Молодой человек участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, координировал средства миллионных грантов республики. "Про задержание Винокурова по подозрению в мошенничестве информация достоверная", — сказал собеседник. Винокуров возглавил общественное движение в поддержку бойцов СВО "Якутия с тобой!" после того, как в феврале 2024 года экс-лидер движения Айыл Джулурха (Иван Степанов) перебрался в США. В Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) отметили, что "оказывается все необходимое содействие мероприятиям, проводимым правоохранительными органами". Официальных комментариев от МВД республики пока нет.
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якутск
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происшествия, якутск
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве
В Якутии задержали руководителя штаба "Мы вместе" по подозрению в мошенничестве
ЯКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаан Винокуров задержан в Якутии по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в пятницу в Якутске
задержан руководитель волонтерского штаба "Мы вместе", молодежного центра "Патриот
", волонтерского движения "Якутия с тобой!" Айыллаан Винокуров. Молодой человек участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, координировал средства миллионных грантов республики.
"Про задержание Винокурова по подозрению в мошенничестве информация достоверная", — сказал собеседник.
Винокуров возглавил общественное движение в поддержку бойцов СВО "Якутия с тобой!" после того, как в феврале 2024 года экс-лидер движения Айыл Джулурха (Иван Степанов) перебрался в США
.
В Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) отметили, что "оказывается все необходимое содействие мероприятиям, проводимым правоохранительными органами".
Официальных комментариев от МВД республики пока нет.