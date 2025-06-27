Рейтинг@Mail.ru
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 27.06.2025 (обновлено: 21:12 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/yakutiya-2025828380.html
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 27.06.2025
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве
Руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаан Винокуров задержан в Якутии по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:33:00+03:00
2025-06-27T21:12:00+03:00
происшествия
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025833210_12:0:1269:707_1920x0_80_0_0_58bbdca18cab3b7be3c734bb1916cedd.jpg
ЯКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаан Винокуров задержан в Якутии по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в пятницу в Якутске задержан руководитель волонтерского штаба "Мы вместе", молодежного центра "Патриот", волонтерского движения "Якутия с тобой!" Айыллаан Винокуров. Молодой человек участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, координировал средства миллионных грантов республики. "Про задержание Винокурова по подозрению в мошенничестве информация достоверная", — сказал собеседник. Винокуров возглавил общественное движение в поддержку бойцов СВО "Якутия с тобой!" после того, как в феврале 2024 года экс-лидер движения Айыл Джулурха (Иван Степанов) перебрался в США. В Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) отметили, что "оказывается все необходимое содействие мероприятиям, проводимым правоохранительными органами". Официальных комментариев от МВД республики пока нет.
https://ria.ru/20250627/voevodin-2025823668.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025833210_320:0:1263:707_1920x0_80_0_0_762581baa937e672884fa7a4859c4652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве

В Якутии задержали руководителя штаба "Мы вместе" по подозрению в мошенничестве

© Фото : общественное движение "Якутия с тобой!"Айыллаан Винокуров
Айыллаан Винокуров - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : общественное движение "Якутия с тобой!"
Айыллаан Винокуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаан Винокуров задержан в Якутии по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в пятницу в Якутске задержан руководитель волонтерского штаба "Мы вместе", молодежного центра "Патриот", волонтерского движения "Якутия с тобой!" Айыллаан Винокуров. Молодой человек участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, координировал средства миллионных грантов республики.
"Про задержание Винокурова по подозрению в мошенничестве информация достоверная", — сказал собеседник.
Винокуров возглавил общественное движение в поддержку бойцов СВО "Якутия с тобой!" после того, как в феврале 2024 года экс-лидер движения Айыл Джулурха (Иван Степанов) перебрался в США.
В Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) отметили, что "оказывается все необходимое содействие мероприятиям, проводимым правоохранительными органами".
Официальных комментариев от МВД республики пока нет.
Михаил Воеводин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Суд арестовал экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" по делу о мошенничестве
Вчера, 14:12
 
ПроисшествияЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала