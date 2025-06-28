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Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО

Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2025

Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО

Актер театра и кино Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил портал "Кино-Театр.Ру". РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T20:46:00+03:00

2025-06-28T20:46:00+03:00

2025-06-28T22:36:00+03:00

курская область

сво

культура

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил портал "Кино-Театр.Ру".По данным портала, в октябре 2024 года Алферов подписал контракт о прохождении военной службы в ВС России. В составе мотострелкового полка его направили на выполнение специальных задач в Курскую область.В декабре стало известно о пропаже Алферова в Суджанском районе Курской области. В начале мая его опознали и позднее похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный институт искусств, после чего переехал в Санкт-Петербург. Работал в Детском драматическом театре "На Неве".С начала 2000-х снимался в кино — в частности, в таких картинах, как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Тайны следствия", "Гончие-3", "Русские амазонки". Последнюю роль он сыграл в 2024-м в четвертом сезоне сериала "Первый отдел".

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курская область, сво, культура