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Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2025
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20:46 28.06.2025 (обновлено: 22:36 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/akter-2026053607.html
Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО
Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2025
Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО
Актер театра и кино Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил портал "Кино-Театр.Ру". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T20:46:00+03:00
2025-06-28T22:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил портал "Кино-Театр.Ру".По данным портала, в октябре 2024 года Алферов подписал контракт о прохождении военной службы в ВС России. В составе мотострелкового полка его направили на выполнение специальных задач в Курскую область.В декабре стало известно о пропаже Алферова в Суджанском районе Курской области. В начале мая его опознали и позднее похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный институт искусств, после чего переехал в Санкт-Петербург. Работал в Детском драматическом театре "На Неве".С начала 2000-х снимался в кино — в частности, в таких картинах, как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Тайны следствия", "Гончие-3", "Русские амазонки". Последнюю роль он сыграл в 2024-м в четвертом сезоне сериала "Первый отдел".
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РИА Новости
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4.7
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60
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курская область, сво, культура
Курская область, СВО, Культура
Актер из "Улиц разбитых фонарей" погиб в зоне СВО

Российский актер Вадим Алферов погиб на СВО

© студия "Панорама" (2010)Вадим Алферов. Кадр из фильма "Гончие-3"
Вадим Алферов. Кадр из фильма Гончие-3 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© студия "Панорама" (2010)
Вадим Алферов. Кадр из фильма "Гончие-3". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил портал "Кино-Театр.Ру".
По данным портала, в октябре 2024 года Алферов подписал контракт о прохождении военной службы в ВС России. В составе мотострелкового полка его направили на выполнение специальных задач в Курскую область.
В декабре стало известно о пропаже Алферова в Суджанском районе Курской области. В начале мая его опознали и позднее похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный институт искусств, после чего переехал в Санкт-Петербург. Работал в Детском драматическом театре "На Неве".
С начала 2000-х снимался в кино — в частности, в таких картинах, как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Тайны следствия", "Гончие-3", "Русские амазонки". Последнюю роль он сыграл в 2024-м в четвертом сезоне сериала "Первый отдел".
 
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