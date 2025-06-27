Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы
Владелец "Тайгана" Зубков, на которого напал лев, написал письмо из больницы
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы.
"Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков", — говорится в послании, которое прочла в видеозаявлении пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
Она пояснила, что Зубков передал письмо во время последнего посещения его в больнице.
Инцидент в парке "Тайган" произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. В парке считают, что животное спровоцировал резкий звук закрывающейся двери.
Зубкова прооперировали, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. У него повреждены мышцы шеи. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить, а пока общается письменно.
Крымский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В ведомстве полагают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, из них 20 гектаров — это сафари-парк львов, остальное — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.