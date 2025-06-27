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Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы - РИА Новости, 27.06.2025
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10:01 27.06.2025 (обновлено: 11:01 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html
Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы
Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы - РИА Новости, 27.06.2025
Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:01:00+03:00
2025-06-27T11:01:00+03:00
россия
республика крым
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
общество
сафари-парк "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы."Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков", — говорится в послании, которое прочла в видеозаявлении пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Она пояснила, что Зубков передал письмо во время последнего посещения его в больнице. Инцидент в парке "Тайган" произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. В парке считают, что животное спровоцировал резкий звук закрывающейся двери.Зубкова прооперировали, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. У него повреждены мышцы шеи. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить, а пока общается письменно.Крымский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В ведомстве полагают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.
https://ria.ru/20250625/lev-2025244760.html
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россия, республика крым, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), общество, сафари-парк "тайган"
Россия, Республика Крым, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Сафари-парк "Тайган"
Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы

Владелец "Тайгана" Зубков, на которого напал лев, написал письмо из больницы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы.
"Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков", — говорится в послании, которое прочла в видеозаявлении пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
Львы в сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"
25 июня, 06:51
Она пояснила, что Зубков передал письмо во время последнего посещения его в больнице.
Инцидент в парке "Тайган" произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. В парке считают, что животное спровоцировал резкий звук закрывающейся двери.
Зубкова прооперировали, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. У него повреждены мышцы шеи. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить, а пока общается письменно.
Крымский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В ведомстве полагают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.

Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, из них 20 гектаров — это сафари-парк львов, остальное — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
24 июня, 07:35
 
РоссияРеспублика КрымОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоСафари-парк "Тайган"
 
 
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