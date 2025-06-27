https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html

Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы

Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы - РИА Новости, 27.06.2025

Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:01:00+03:00

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2025-06-27T11:01:00+03:00

россия

республика крым

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

общество

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы."Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков", — говорится в послании, которое прочла в видеозаявлении пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Она пояснила, что Зубков передал письмо во время последнего посещения его в больнице. Инцидент в парке "Тайган" произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. В парке считают, что животное спровоцировал резкий звук закрывающейся двери.Зубкова прооперировали, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. У него повреждены мышцы шеи. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить, а пока общается письменно.Крымский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В ведомстве полагают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.

https://ria.ru/20250625/lev-2025244760.html

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россия, республика крым, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), общество, сафари-парк "тайган"