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Новый спортивный зал открыли в Отрадненском районе Краснодарского края - РИА Новости, 27.06.2025
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Краснодарский край
 
17:51 27.06.2025 (обновлено: 17:52 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/zal-2025905925.html
Новый спортивный зал открыли в Отрадненском районе Краснодарского края
Новый спортивный зал открыли в Отрадненском районе Краснодарского края - РИА Новости, 27.06.2025
Новый спортивный зал открыли в Отрадненском районе Краснодарского края
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Отрадненском районе региона открыли новый спортивный зал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:51:00+03:00
2025-06-27T17:52:00+03:00
краснодарский край
отрадненский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Отрадненском районе региона открыли новый спортивный зал, сообщает пресс-служба администрации региона. Спорткомплекс в станице Попутной Отрадненского района построили на улице Красной по краевой программе "Развитие общественной инфраструктуры". "Открытие нового спортивного зала – исполнение поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по обеспечению жителей спортивными объектами в шаговой доступности. Такие комплексы дают возможность детям заниматься спортом даже в небольших населенных пунктах", – сообщил журналистам министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. Спорткомплекс предназначен для игровых видов – футбола, баскетбола, волейбола, гандбола. Одновременно в нем смогут заниматься до 70 человек. Днем в зале будут тренироваться юные жители станицы, а вечером – все желающие. В новом зале планируют проводить не только занятия в спортивных секциях, но и соревнования районного уровня. "В Отрадненском районе состоялось важное событие для всей спортивной общественности. Такой красивый и современный спортивный зал – это результат неоценимой поддержки губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Залы шаговой доступности – возможность заниматься физической культурой и следить за своим здоровьем для каждого жителя", – сообщил журналистам глава района Андрей Волненко. Он добавил, что таким образом создаются все условия для тренировок, соревнований и занятий спортом в удобное время.
https://ria.ru/20250626/krasnodar-2025592936.html
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отрадненский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Отрадненский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Новый спортивный зал открыли в Отрадненском районе Краснодарского края

Спортивный зал открыли в Краснодарском крае по поручению губернатора Кондратьева

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Отрадненском районе региона открыли новый спортивный зал, сообщает пресс-служба администрации региона.
Спорткомплекс в станице Попутной Отрадненского района построили на улице Красной по краевой программе "Развитие общественной инфраструктуры".
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"Открытие нового спортивного зала – исполнение поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по обеспечению жителей спортивными объектами в шаговой доступности. Такие комплексы дают возможность детям заниматься спортом даже в небольших населенных пунктах", – сообщил журналистам министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.
Спорткомплекс предназначен для игровых видов – футбола, баскетбола, волейбола, гандбола. Одновременно в нем смогут заниматься до 70 человек. Днем в зале будут тренироваться юные жители станицы, а вечером – все желающие.
В новом зале планируют проводить не только занятия в спортивных секциях, но и соревнования районного уровня.
"В Отрадненском районе состоялось важное событие для всей спортивной общественности. Такой красивый и современный спортивный зал – это результат неоценимой поддержки губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Залы шаговой доступности – возможность заниматься физической культурой и следить за своим здоровьем для каждого жителя", – сообщил журналистам глава района Андрей Волненко.
Он добавил, что таким образом создаются все условия для тренировок, соревнований и занятий спортом в удобное время.
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Краснодарский крайОтрадненский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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