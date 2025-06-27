https://ria.ru/20250627/zakony-2025689294.html
Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам
Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам - РИА Новости, 27.06.2025
Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам
Среди трудовых мигрантов в России 43,5 процента предпочитают шариат светским законам, рассказал в интервью "Российской газете". заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:19:00+03:00
2025-06-27T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Среди трудовых мигрантов в России 43,5 процента предпочитают шариат светским законам, рассказал в интервью "Российской газете". заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Коков сослался на данные социсследования, проведенного ФСО России, согласно которому 43,5 процента опрошенных предпочитают шариат светскому законодательству, 24 процента готовы участвовать в протестах ради того, чтобы жить в России по религиозным нормам, а 15,3 процента согласны участвовать в незаконных политических акциях.В результате, по его словам, создаются предпосылки к появлению диаспор и этнических анклавов, не желающих ассимилироваться в российское общество.В то же время, по словам, Кокова, несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию и беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, миграционная привлекательность России сохраняется на высоком уровне. Он напомнил, что в прошлом году в Россию въехали свыше 6,3 миллиона граждан других стран, преимущественно — выходцев из республик Центральной Азии.Безвизовый режим поездок в рамках СНГ, возможность для иностранцев работать в России, наряду со всеми положительными моментами, содержит и определенные риски для безопасности, отметил замсекретаря СБ РФ. "К примеру, в том же 2024 году в России выявлено около 700 тысяч нелегалов", — сказал Коков. Он добавил, что в прошлом году въезд в страну закрыли более 267 тысячам иностранцев, выдворили более 152 тысяч человек.
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025439625.html
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008312226.html
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россия, центральная азия, узбекистан, юрий коков, снг
Россия, Центральная Азия, Узбекистан, Юрий Коков, СНГ
Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам
Замсекретаря Совбеза Коков: 43,5% мигрантов предпочитают шариат светским законам
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Среди трудовых мигрантов в России 43,5 процента предпочитают шариат светским законам, рассказал в интервью "Российской газете
". заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
Коков сослался на данные социсследования, проведенного ФСО России, согласно которому 43,5 процента опрошенных предпочитают шариат светскому законодательству, 24 процента готовы участвовать в протестах ради того, чтобы жить в России по религиозным нормам, а 15,3 процента согласны участвовать в незаконных политических акциях.
В результате, по его словам, создаются предпосылки к появлению диаспор и этнических анклавов, не желающих ассимилироваться в российское общество.
В то же время, по словам, Кокова, несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию и беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, миграционная привлекательность России сохраняется на высоком уровне.
Он напомнил, что в прошлом году в Россию въехали свыше 6,3 миллиона граждан других стран, преимущественно — выходцев из республик Центральной Азии.
Безвизовый режим поездок в рамках СНГ, возможность для иностранцев работать в России, наряду со всеми положительными моментами, содержит и определенные риски для безопасности, отметил замсекретаря СБ РФ.
"К примеру, в том же 2024 году в России выявлено около 700 тысяч нелегалов", — сказал Коков. Он добавил, что в прошлом году въезд в страну закрыли более 267 тысячам иностранцев, выдворили более 152 тысяч человек.