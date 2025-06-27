https://ria.ru/20250627/vvp-2025908510.html
Темпы роста ВВП в этом году будут скромнее, заявил Путин
Темпы роста ВВП в этом году будут скромнее, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Темпы роста ВВП в этом году будут скромнее, заявил Путин
Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:00:00+03:00
2025-06-27T18:00:00+03:00
2025-06-27T18:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин. "Вот у нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом - 4,1%. В этом году будет скромнее намного в целях борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250620/putin-2024274147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Темпы роста ВВП в этом году будут скромнее, заявил Путин
Путин: темпы роста ВВП в 2025 году будут скромнее в целях борьбы с инфляцией