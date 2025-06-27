https://ria.ru/20250627/vvp-2025908510.html

Темпы роста ВВП в этом году будут скромнее, заявил Путин

Темпы роста ВВП в этом году будут скромнее, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Темпы роста ВВП в этом году будут скромнее, заявил Путин

Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:00:00+03:00

2025-06-27T18:00:00+03:00

2025-06-27T18:00:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025904845_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_d5993fc42baa1cbe67324ceb26bb0710.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин. "Вот у нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом - 4,1%. В этом году будет скромнее намного в целях борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250620/putin-2024274147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин