https://ria.ru/20250627/vsu-2025956725.html

Бывший военный ВСУ рассказал, почему Киев не эвакуирует тела погибших

Бывший военный ВСУ рассказал, почему Киев не эвакуирует тела погибших - РИА Новости, 27.06.2025

Бывший военный ВСУ рассказал, почему Киев не эвакуирует тела погибших

Украинское командование специально не дает забирать тела бойцов ВСУ с поля боя из-за нежелания платить родственникам погибшего, рассказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:26:00+03:00

2025-06-27T23:26:00+03:00

2025-06-27T23:46:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинское командование специально не дает забирать тела бойцов ВСУ с поля боя из-за нежелания платить родственникам погибшего, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". "С русской стороны есть возможность вытаскивать погибших, чтобы люди дома могли по-человечески похоронить. А с украинской стороны этого не видно. Они не хотят этого делать, потому что если тело человека привезут домой, например, его родителям, жене, детям - придется выплачивать деньги", - сообщил боец. По его словам, правительство Украины намеренно объявляет погибшего военного ВСУ пропавшим без вести, чтобы забрать себе деньги, которые должны были быть направлены родственникам. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250627/putin-2025905161.html

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