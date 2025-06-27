https://ria.ru/20250627/vsu-2025945394.html
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T21:21:00+03:00
2025-06-27T21:21:00+03:00
2025-06-27T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадала женщина 1975 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ по ДНР в пятницу повреждения получили пять жилых домостроений, газопровод и легковой автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены семь вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Пантелеймоновка (Горловский район), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР
Пушилин: ВСУ атаковали дроном Пантелеймоновку в ДНР, пострадала женщина