https://ria.ru/20250627/vsu-2025945394.html

При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР

При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР - РИА Новости, 27.06.2025

При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР

Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:21:00+03:00

2025-06-27T21:21:00+03:00

2025-06-27T21:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадала женщина 1975 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ по ДНР в пятницу повреждения получили пять жилых домостроений, газопровод и легковой автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены семь вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, россия