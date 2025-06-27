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При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vsu-2025945394.html
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T21:21:00+03:00
2025-06-27T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадала женщина 1975 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ по ДНР в пятницу повреждения получили пять жилых домостроений, газопровод и легковой автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены семь вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пантелеймоновка (горловский район)
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пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Пантелеймоновка (Горловский район), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница ДНР

Пушилин: ВСУ атаковали дроном Пантелеймоновку в ДНР, пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
«
"В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадала женщина 1975 года рождения", - написал Пушилин.
Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ по ДНР в пятницу повреждения получили пять жилых домостроений, газопровод и легковой автомобиль.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены семь вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил глава республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПантелеймоновка (Горловский район)Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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