МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ
МИД КНР озабочен ЧП с китайским журналистом, пострадавшим при атаке ВСУ
© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Пекин озабочен атакой дрона ВСУ на китайского корреспондента в Курской области, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации", — сказал он на брифинге.
Как сообщил в четверг РИА Новости источник в силовых структурах, ранение получил корреспондент телеканала Phoenix. Он готовил репортаж о мирных жителях.
По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пострадавшим оказался 63-летний Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова:
- целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала говорит о намерении Киева уничтожить представителей СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем на СВО;
- эти действия представляют собой терроризм;
- профильные международные структуры, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку произошедшему.
СК завел дело по статье о теракте. Следствие устанавливает представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.