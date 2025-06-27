https://ria.ru/20250627/vsu-2025739527.html

МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ

МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ

Пекин озабочен атакой дрона ВСУ на китайского корреспондента в Курской области, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:25:00+03:00

2025-06-27T10:25:00+03:00

2025-06-27T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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пекин

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вооруженные силы украины

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ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Пекин озабочен атакой дрона ВСУ на китайского корреспондента в Курской области, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации", — сказал он на брифинге.Как сообщил в четверг РИА Новости источник в силовых структурах, ранение получил корреспондент телеканала Phoenix. Он готовил репортаж о мирных жителях.По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пострадавшим оказался 63-летний Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова:СК завел дело по статье о теракте. Следствие устанавливает представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025680665.html

https://ria.ru/20250627/ataka-2025714749.html

пекин

курская область

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