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МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 27.06.2025 (обновлено: 12:46 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vsu-2025739527.html
МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ
МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ
Пекин озабочен атакой дрона ВСУ на китайского корреспондента в Курской области, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:25:00+03:00
2025-06-27T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
пекин
курская область
мид кнр
вооруженные силы украины
александр хинштейн
мария захарова
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ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Пекин озабочен атакой дрона ВСУ на китайского корреспондента в Курской области, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации", — сказал он на брифинге.Как сообщил в четверг РИА Новости источник в силовых структурах, ранение получил корреспондент телеканала Phoenix. Он готовил репортаж о мирных жителях.По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пострадавшим оказался 63-летний Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова:СК завел дело по статье о теракте. Следствие устанавливает представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025680665.html
https://ria.ru/20250627/ataka-2025714749.html
пекин
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в мире, пекин, курская область, мид кнр, вооруженные силы украины, александр хинштейн, мария захарова, китай, юнеско, оон, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Пекин, Курская область, МИД КНР, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Мария Захарова, Китай, ЮНЕСКО, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
МИД КНР прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ

МИД КНР озабочен ЧП с китайским журналистом, пострадавшим при атаке ВСУ

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Пекин озабочен атакой дрона ВСУ на китайского корреспондента в Курской области, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации", — сказал он на брифинге.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Вчера, 22:19
Как сообщил в четверг РИА Новости источник в силовых структурах, ранение получил корреспондент телеканала Phoenix. Он готовил репортаж о мирных жителях.
По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пострадавшим оказался 63-летний Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова:
  • целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала говорит о намерении Киева уничтожить представителей СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем на СВО;
  • эти действия представляют собой терроризм;
  • профильные международные структуры, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку произошедшему.
СК завел дело по статье о теракте. Следствие устанавливает представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ
08:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПекинКурская областьМИД КНРВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнМария ЗахароваКитайЮНЕСКОООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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