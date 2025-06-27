https://ria.ru/20250627/vsu-2025705874.html

ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец

ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец - РИА Новости, 27.06.2025

ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец

ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для украинских военнослужащих, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в плен,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:03:00+03:00

2025-06-27T07:03:00+03:00

2025-06-27T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для украинских военнослужащих, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в плен, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, с позывным "Щука". "Вышестоящее руководство отправляло людей на смерть. Такая ситуация была даже у меня. Когда мы отходили (во время службы в ВСУ - ред.), наши же дроны пытались нас забить. Когда мы подаем запрос на эвакуацию, они (командование – ред.) говорят "нет, сидите на месте", - сказал "Щука", который теперь служит в отряде Мартына Пушкаря. По его словам, при попытках ВСУ отойти назад или сдаться в плен украинские БПЛА начинают атаковать своих же солдат. "Нас пытались убить нашими же дронами. По сути, украинское командование применяет заградительные отряды БПЛА для того, чтобы удержать людей, которые пытаются сдаться в плен", - добавил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025483436.html

https://ria.ru/20250626/otryad-2025488229.html

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запорожская область, украина, вооруженные силы украины