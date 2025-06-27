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ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vsu-2025705874.html
ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец
ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец
ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для украинских военнослужащих, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в плен,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:03:00+03:00
2025-06-27T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для украинских военнослужащих, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в плен, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, с позывным "Щука". "Вышестоящее руководство отправляло людей на смерть. Такая ситуация была даже у меня. Когда мы отходили (во время службы в ВСУ - ред.), наши же дроны пытались нас забить. Когда мы подаем запрос на эвакуацию, они (командование – ред.) говорят "нет, сидите на месте", - сказал "Щука", который теперь служит в отряде Мартына Пушкаря. По его словам, при попытках ВСУ отойти назад или сдаться в плен украинские БПЛА начинают атаковать своих же солдат. "Нас пытались убить нашими же дронами. По сути, украинское командование применяет заградительные отряды БПЛА для того, чтобы удержать людей, которые пытаются сдаться в плен", - добавил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025483436.html
https://ria.ru/20250626/otryad-2025488229.html
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запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов, рассказал боец

ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для украинских военнослужащих, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в плен, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, с позывным "Щука".
"Вышестоящее руководство отправляло людей на смерть. Такая ситуация была даже у меня. Когда мы отходили (во время службы в ВСУ - ред.), наши же дроны пытались нас забить. Когда мы подаем запрос на эвакуацию, они (командование – ред.) говорят "нет, сидите на месте", - сказал "Щука", который теперь служит в отряде Мартына Пушкаря.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше
Вчера, 05:52
По его словам, при попытках ВСУ отойти назад или сдаться в плен украинские БПЛА начинают атаковать своих же солдат. "Нас пытались убить нашими же дронами. По сути, украинское командование применяет заградительные отряды БПЛА для того, чтобы удержать людей, которые пытаются сдаться в плен", - добавил он.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Подготовка штурмовых подразделений на полигоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Экс-солдат ВСУ рассказал, что его отряд пришлось переучивать
Вчера, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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