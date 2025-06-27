https://ria.ru/20250627/vsu-2025700499.html

Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области

Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области - РИА Новости, 27.06.2025

Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области

Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T04:34:00+03:00

2025-06-27T04:34:00+03:00

2025-06-27T09:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

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КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным Аид."В рамках исполнения указа президента о создании буферной зоны ведем наступательные действия, сдвигаем противника вглубь Сумской области. <...> Противник пытается заводить резервы, в том числе вновь сформированные бригады по примеру 25-й бригады, которая создавалась на территории Франции на новой французской технике, шведской технике", — рассказал Аид. Он уточнил, что это подразделение должно было поменять 225-ю механизированную бригаду и 130-й разведбатальон, которые держали узкий участок фронта. "Двести двадцать пятая бригада — отряд "Шквал" полностью сточился о наши порядки в ходе апрельского наступления при перемирии. Они пытались зайти на территорию Российской Федерации — в ходе майских праздников были разбиты наглухо", — пояснил Аид.Он отметил, что 25-я бригада недостаточно подготовлена для современного конфликта. "Французский, так называемый натовский опыт — их к современному конфликту явно не готовил, потому что сорвали очень много ротаций, много противника было уничтожено, техники иностранной. <…> В данный момент уже наступательную операцию проводим мы, сдвигаем линию фронта, противник пытается огрызаться, пока что безуспешно", — резюмировал командир.Зона безопасности в Сумской областиНа прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html

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франция, сумская область, вооруженные силы украины