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Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 27.06.2025 (обновлено: 09:43 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vsu-2025700499.html
Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области
Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области - РИА Новости, 27.06.2025
Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области
Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T04:34:00+03:00
2025-06-27T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
франция
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным Аид."В рамках исполнения указа президента о создании буферной зоны ведем наступательные действия, сдвигаем противника вглубь Сумской области. &lt;...&gt; Противник пытается заводить резервы, в том числе вновь сформированные бригады по примеру 25-й бригады, которая создавалась на территории Франции на новой французской технике, шведской технике", — рассказал Аид. Он уточнил, что это подразделение должно было поменять 225-ю механизированную бригаду и 130-й разведбатальон, которые держали узкий участок фронта. "Двести двадцать пятая бригада — отряд "Шквал" полностью сточился о наши порядки в ходе апрельского наступления при перемирии. Они пытались зайти на территорию Российской Федерации — в ходе майских праздников были разбиты наглухо", — пояснил Аид.Он отметил, что 25-я бригада недостаточно подготовлена для современного конфликта. &quot;Французский, так называемый натовский опыт — их к современному конфликту явно не готовил, потому что сорвали очень много ротаций, много противника было уничтожено, техники иностранной. &lt;…&gt; В данный момент уже наступательную операцию проводим мы, сдвигаем линию фронта, противник пытается огрызаться, пока что безуспешно&quot;, — резюмировал командир.Зона безопасности в Сумской областиНа прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html
https://ria.ru/20250626/naemnik-2025484931.html
франция
сумская область
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франция, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Франция, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области

Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
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КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным Аид.
"В рамках исполнения указа президента о создании буферной зоны ведем наступательные действия, сдвигаем противника вглубь Сумской области. <...> Противник пытается заводить резервы, в том числе вновь сформированные бригады по примеру 25-й бригады, которая создавалась на территории Франции на новой французской технике, шведской технике", — рассказал Аид.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Вчера, 05:01
Он уточнил, что это подразделение должно было поменять 225-ю механизированную бригаду и 130-й разведбатальон, которые держали узкий участок фронта.
"Двести двадцать пятая бригада — отряд "Шквал" полностью сточился о наши порядки в ходе апрельского наступления при перемирии. Они пытались зайти на территорию Российской Федерации — в ходе майских праздников были разбиты наглухо", — пояснил Аид.
Он отметил, что 25-я бригада недостаточно подготовлена для современного конфликта.
«

"Французский, так называемый натовский опыт — их к современному конфликту явно не готовил, потому что сорвали очень много ротаций, много противника было уничтожено, техники иностранной. <…> В данный момент уже наступательную операцию проводим мы, сдвигаем линию фронта, противник пытается огрызаться, пока что безуспешно", — резюмировал командир.

Зона безопасности в Сумской области

На прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
  • действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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