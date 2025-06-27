Сформированная во Франции бригада ВСУ несет потери в Сумской области
Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
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КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным Аид.
"В рамках исполнения указа президента о создании буферной зоны ведем наступательные действия, сдвигаем противника вглубь Сумской области. <...> Противник пытается заводить резервы, в том числе вновь сформированные бригады по примеру 25-й бригады, которая создавалась на территории Франции на новой французской технике, шведской технике", — рассказал Аид.
Он уточнил, что это подразделение должно было поменять 225-ю механизированную бригаду и 130-й разведбатальон, которые держали узкий участок фронта.
"Двести двадцать пятая бригада — отряд "Шквал" полностью сточился о наши порядки в ходе апрельского наступления при перемирии. Они пытались зайти на территорию Российской Федерации — в ходе майских праздников были разбиты наглухо", — пояснил Аид.
Он отметил, что 25-я бригада недостаточно подготовлена для современного конфликта.
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"Французский, так называемый натовский опыт — их к современному конфликту явно не готовил, потому что сорвали очень много ротаций, много противника было уничтожено, техники иностранной. <…> В данный момент уже наступательную операцию проводим мы, сдвигаем линию фронта, противник пытается огрызаться, пока что безуспешно", — резюмировал командир.
Зона безопасности в Сумской области
На прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
- действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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