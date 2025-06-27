https://ria.ru/20250627/vojska-2025708282.html

Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов

Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2025

Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов

Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:38:00+03:00

2025-06-27T07:38:00+03:00

2025-06-27T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье", - сказал Рогов. По его словам, теперь давление на группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html

https://ria.ru/20250626/rogov-2025489787.html

запорожская область

россия

запорожье

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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины