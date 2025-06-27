https://ria.ru/20250627/vojska-2025708282.html
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2025
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов
Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:38:00+03:00
2025-06-27T07:38:00+03:00
2025-06-27T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012460224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5684a18b3289f68cb576306133a2351.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье", - сказал Рогов. По его словам, теперь давление на группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html
https://ria.ru/20250626/rogov-2025489787.html
запорожская область
россия
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012460224_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_634df6b2db1b9291cb22df6fff6b0516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов
Рогов: ВС России продвинулись на востоке села Каменское в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье", - сказал Рогов.
По его словам, теперь давление на группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.