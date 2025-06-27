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Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vojska-2025708282.html
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2025
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов
Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:38:00+03:00
2025-06-27T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье", - сказал Рогов. По его словам, теперь давление на группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html
https://ria.ru/20250626/rogov-2025489787.html
запорожская область
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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в восточную часть Каменского, заявил Рогов

Рогов: ВС России продвинулись на востоке села Каменское в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье", - сказал Рогов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
Вчера, 02:23
По его словам, теперь давление на группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Российские войска заняли центр запорожского села Малиновка, заявил Рогов
Вчера, 07:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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