Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue
Business of Fashion: Анна Винтур покинет пост главного редактора журнала Vogue
© AP Photo / Invision/Charles SykesАнна Винтур
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Анна Винтур. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Журналистка Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue, который она возглавляла почти 40 лет, став одной из самых влиятельных фигур мировой моды, сообщает профильное издание Business of Fashion.
По данным издания, об уходе 75-летней Винтур сотрудникам "модной библии" сообщили в четверг. Американский Vogue будет искать нового руководителя редакционного контента, в то время как Винтур останется на посту глобального директора по контенту издательства Condé Nast, курируя Vogue и восемь международных изданий, включая Vanity Fair, GQ, AD и другие.
Как отмечается, слухи об уходе Винтур с руководящей должности в американском Vogue циркулировали много лет, даже десятилетия. Издание называет ее уход от непосредственного руководства Vogue признаком того, что компания рассматривает планы преемственности для неизбежной эпохи после Винтур.
До того, как стать главным редактором, Винтур занимала должность креативного директора Vogue в 1983 году. Позже она возглавляла британское издание, прежде чем вернуться в американский Vogue в качестве главного руководителя в 1988 году.
По мнению критиков, Анна Винтур стала прототипом главной героини фильма "Дьявол носит Прада" - редактора модного журнала с крайне жестким стилем руководства. За эту роль актриса Мерил Стрип была номинирована на премию "Оскар".