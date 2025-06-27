https://ria.ru/20250627/vogue-2025689534.html

Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue

Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue - РИА Новости, 27.06.2025

Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue

Журналистка Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue, который она возглавляла почти 40 лет, став одной из самых влиятельных... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:24:00+03:00

2025-06-27T00:24:00+03:00

2025-06-27T11:39:00+03:00

анна винтур

мерил стрип

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025766100_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_02e450c60cc59ab5a84ca119b3c94049.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Журналистка Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue, который она возглавляла почти 40 лет, став одной из самых влиятельных фигур мировой моды, сообщает профильное издание Business of Fashion. По данным издания, об уходе 75-летней Винтур сотрудникам "модной библии" сообщили в четверг. Американский Vogue будет искать нового руководителя редакционного контента, в то время как Винтур останется на посту глобального директора по контенту издательства Condé Nast, курируя Vogue и восемь международных изданий, включая Vanity Fair, GQ, AD и другие. Как отмечается, слухи об уходе Винтур с руководящей должности в американском Vogue циркулировали много лет, даже десятилетия. Издание называет ее уход от непосредственного руководства Vogue признаком того, что компания рассматривает планы преемственности для неизбежной эпохи после Винтур. До того, как стать главным редактором, Винтур занимала должность креативного директора Vogue в 1983 году. Позже она возглавляла британское издание, прежде чем вернуться в американский Vogue в качестве главного руководителя в 1988 году. По мнению критиков, Анна Винтур стала прототипом главной героини фильма "Дьявол носит Прада" - редактора модного журнала с крайне жестким стилем руководства. За эту роль актриса Мерил Стрип была номинирована на премию "Оскар".

https://ria.ru/20250626/bond-2025479279.html

https://ria.ru/20250626/tramp-2025475425.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна винтур, мерил стрип