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Суд арестовал экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" по делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" по делу о мошенничестве - РИА Новости, 27.06.2025
Суд арестовал экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:12:00+03:00
2025-06-27T14:12:00+03:00
2025-06-27T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воеводина Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде. Подробности дела в суде не сообщили. Его адвокат также отказался от комментариев. Кроме того, по этому же делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
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ВСМПО-Ависма, Москва, Россия, Происшествия
Суд арестовал экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" по делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" Воеводина по делу о мошенничестве