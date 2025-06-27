https://ria.ru/20250627/voennyy-2025754557.html

Высокопоставленного китайского военного исключили из состава ЦВС

Высокопоставленного китайского военного исключили из состава ЦВС - РИА Новости, 27.06.2025

Высокопоставленного китайского военного исключили из состава ЦВС

Высокопоставленный китайский военный Мяо Хуа, ранее попавший под следствие, был освобожден от должности члена Центрального военного совета (ЦВС) КНР, передает... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:59:00+03:00

2025-06-27T10:59:00+03:00

2025-06-27T11:00:00+03:00

в мире

китай

у цянь

всекитайское собрание народных представителей

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Высокопоставленный китайский военный Мяо Хуа, ранее попавший под следствие, был освобожден от должности члена Центрального военного совета (ЦВС) КНР, передает агентство Синьхуа. Такое решение было принято в ходе очередного заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (китайского парламента). "На заседании было принято решение о снятии Мяо Хуа с должности члена Центрального военного совета", - передает агентство. В апреле Мяо Хуа был лишен мандата депутата Всекитайского собрания народных представителей. В конце ноября 2024 года официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь сообщил, что член Центрального военного совета КНР, глава Управления по политической работе ЦВС адмирал Мяо Хуа попал под следствие по подозрению "в серьезном нарушении дисциплины". По итогам проведенной предварительной проверки было принято решение отстранить Мяо Хуа с занимаемых постов на время расследования. Представитель оборонного ведомства КНР не уточнил, в чем именно подозревается Мяо Хуа, однако обычно формулировка "серьезное нарушение дисциплины" в Китае используется при расследовании коррупционных дел. Центральный военный совет КНР - это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.

https://ria.ru/20241217/kitay-1989595447.html

https://ria.ru/20250418/kpk-2011971708.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, у цянь, всекитайское собрание народных представителей, народно-освободительная армия китая