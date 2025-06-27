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В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях
В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях - РИА Новости, 27.06.2025
В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях
Правительство Магаданской области внесло изменения в собственное постановление о денежном вознаграждении за информацию о пьяных водителях за рулем, теперь за... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:57:00+03:00
2025-06-27T12:57:00+03:00
2025-06-27T12:57:00+03:00
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МАГАДАН, 27 июн - РИА Новости. Правительство Магаданской области внесло изменения в собственное постановление о денежном вознаграждении за информацию о пьяных водителях за рулем, теперь за нее будут платить 10 тысяч рублей, сообщила Госавтоинспекция региона. "Теперь за сообщение о нетрезвом водителе предусмотрено вознаграждение в размере десяти тысяч рублей (ранее эта сумма равнялась пяти тысячам)", - говорится в сообщении. Поясняется, что деньги выплатят только при одновременном соблюдении нескольких условий: правонарушение было совершено на территории Магаданской области, сообщение о нем должно быть первым, а гражданин до этого не получал вознаграждение за информацию о пьяном водителе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, происшествия, россия
Магаданская область, Происшествия, Россия
В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях
На Колыме за информацию о пьяных водителях будут платить 10 тысяч рублей