https://ria.ru/20250627/voditeli-2025797391.html

В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях

В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях - РИА Новости, 27.06.2025

В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях

Правительство Магаданской области внесло изменения в собственное постановление о денежном вознаграждении за информацию о пьяных водителях за рулем, теперь за... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:57:00+03:00

2025-06-27T12:57:00+03:00

2025-06-27T12:57:00+03:00

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 27 июн - РИА Новости. Правительство Магаданской области внесло изменения в собственное постановление о денежном вознаграждении за информацию о пьяных водителях за рулем, теперь за нее будут платить 10 тысяч рублей, сообщила Госавтоинспекция региона. "Теперь за сообщение о нетрезвом водителе предусмотрено вознаграждение в размере десяти тысяч рублей (ранее эта сумма равнялась пяти тысячам)", - говорится в сообщении. Поясняется, что деньги выплатят только при одновременном соблюдении нескольких условий: правонарушение было совершено на территории Магаданской области, сообщение о нем должно быть первым, а гражданин до этого не получал вознаграждение за информацию о пьяном водителе.

https://ria.ru/20250106/shtraf-1992634331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магаданская область, происшествия, россия