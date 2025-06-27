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Источник: партнер Чекалиных признал вину по делу о выводе денег за границу - РИА Новости, 27.06.2025
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03:49 27.06.2025 (обновлено: 08:42 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vina-2025699069.html
Источник: партнер Чекалиных признал вину по делу о выводе денег за границу
Источник: партнер Чекалиных признал вину по делу о выводе денег за границу - РИА Новости, 27.06.2025
Источник: партнер Чекалиных признал вину по делу о выводе денег за границу
Бизнес-партнер Валерии (блогер Лерчек) и Артема Чекалиных Роман Вишняк признал вину по делу о выводе 250 миллионов рублей за границу, его отпустили из-под... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:49:00+03:00
2025-06-27T08:42:00+03:00
происшествия
россия
москва
артем чекалин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бизнес-партнер Валерии (блогер Лерчек) и Артема Чекалиных Роман Вишняк признал вину по делу о выводе 250 миллионов рублей за границу, его отпустили из-под домашнего ареста, сообщил источник РИА Новости. "Вишняк признал вину, заключил досудебное соглашение, 26 июня у него закончился срок домашнего ареста", — рассказал собеседник агентства. В минувшую пятницу Троицкий суд Москвы продлил домашний арест двум основным фигурантам дела — Валерии и Артему Чекалиным — еще на месяц. При этом в отношении Вишняка суд отклонил ходатайство следователя и не стал оставлять его под домашним арестом.По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины, а также бизнес-партнер экс-мужа Лерчек Роман Вишняк с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявили обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК России. Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба прекратили. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
https://ria.ru/20250620/sud-2024346248.html
https://ria.ru/20250414/lerchek-2011067041.html
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происшествия, россия, москва, артем чекалин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Артем Чекалин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Источник: партнер Чекалиных признал вину по делу о выводе денег за границу

Партнер Чекалиных Вишняк признал вину по делу о выводе денег за границу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бизнес-партнер Валерии (блогер Лерчек) и Артема Чекалиных Роман Вишняк признал вину по делу о выводе 250 миллионов рублей за границу, его отпустили из-под домашнего ареста, сообщил источник РИА Новости.
«
"Вишняк признал вину, заключил досудебное соглашение, 26 июня у него закончился срок домашнего ареста", — рассказал собеседник агентства.
Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
20 июня, 18:04
В минувшую пятницу Троицкий суд Москвы продлил домашний арест двум основным фигурантам дела — Валерии и Артему Чекалиным — еще на месяц. При этом в отношении Вишняка суд отклонил ходатайство следователя и не стал оставлять его под домашним арестом.
По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины, а также бизнес-партнер экс-мужа Лерчек Роман Вишняк с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявили обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК России.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба прекратили. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
14 апреля, 03:46
 
ПроисшествияРоссияМоскваАртем ЧекалинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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