https://ria.ru/20250627/ural-2025810844.html

На Урале арестовали женщину, обвиняемую в убийстве дочери из-за плача

На Урале арестовали женщину, обвиняемую в убийстве дочери из-за плача - РИА Новости, 27.06.2025

На Урале арестовали женщину, обвиняемую в убийстве дочери из-за плача

Жительницу Камышловского района Свердловской области, обвиняемую в убийстве двухмесячной дочери из-за плача, отправили в СИЗО до 24 августа, сообщила... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:42:00+03:00

2025-06-27T13:42:00+03:00

2025-06-27T13:42:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Жительницу Камышловского района Свердловской области, обвиняемую в убийстве двухмесячной дочери из-за плача, отправили в СИЗО до 24 августа, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В среду днем в одной из квартир в Камышловском районе было обнаружено тело девочки, родившейся в мае, с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По версии следствия, 20-летняя мать девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", в результате чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. После этого женщина скрылась с места происшествия, но после была задержана, ей предъявили обвинение. "Обвиняемая заключена под стражу до 24 августа", – говорится в сообщении. Как уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции задержали мать ребенка на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Прежде чем скрыться, она направила супругу смс, где с ним попрощалась. Сейчас отец девочки находится в состоянии шока от случившегося, добавлял представитель полиции. На допросе, судя по предоставленной СУСК видеозаписи, женщина заявила: "Своему ребенку навредила, кинула его на пол. Он потерял сознание и перестал дышать".

https://ria.ru/20250609/khalat-2021855009.html

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происшествия, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), урал