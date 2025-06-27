https://ria.ru/20250627/ukraina-2025957828.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 27.06.2025

В Одессе прогремели взрывы

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:48:00+03:00

2025-06-27T23:48:00+03:00

2025-06-27T23:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги."В городе слышны взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.Менее чем через десять минут после этого украинский телеканал "Общественное" сообщил о новых взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, а также в Николаевской областях звучит воздушная тревога.Ранее СМИ сообщали о взрыве в городе Белополье в Сумской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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