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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 27.06.2025
В Одессе прогремели взрывы
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:48:00+03:00
2025-06-27T23:48:00+03:00
2025-06-27T23:56:00+03:00
одесса
специальная военная операция на украине
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геннадий труханов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги."В городе слышны взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.Менее чем через десять минут после этого украинский телеканал "Общественное" сообщил о новых взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, а также в Николаевской областях звучит воздушная тревога.Ранее СМИ сообщали о взрыве в городе Белополье в Сумской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, в мире, геннадий труханов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Одесса, Специальная военная операция на Украине, В мире, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Одессе прогремели взрывы
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе во время воздушной тревоги