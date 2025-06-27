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В Раде заявили об утрате Украиной половины мощностей по добыче газа - РИА Новости, 27.06.2025
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19:43 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025930867.html
В Раде заявили об утрате Украиной половины мощностей по добыче газа
В Раде заявили об утрате Украиной половины мощностей по добыче газа - РИА Новости, 27.06.2025
В Раде заявили об утрате Украиной половины мощностей по добыче газа
Украина утратила половину мощностей по добыче газа и теперь вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импорта, заявил в пятницу депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:43:00+03:00
2025-06-27T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украина утратила половину мощностей по добыче газа и теперь вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импорта, заявил в пятницу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. "Один из тезисов была озвучен, что собственная добыча газа в стране, несмотря на активные российские атаки, которые были с декабря по март этого года на газовую инфраструктуру, под контролем. Вопрос далеко не под контролем, потому что мы потеряли половину нашей газодобычи. Важно говорить людям правду, почему мы сейчас импортируем газ", - сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости Live". Он отметил, что пострадали и государственная компания "Укргаздобыча", и ряд частных компаний. Восстановление, по мнению парламентария, займет несколько лет и будет стоить миллиарды долларов. "Я не могу сейчас назвать сумму потерь, потому что ее просто нет даже у компании "Нафтогаз". Конечно, речь идет о миллиардах долларов, потому что потеряны не только какие-то скважины или наземное оборудование, потеряно также оборудование газоподготовки, некоторые газовые перекачивающие станции", - пояснил политик. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале июня признал сложную ситуацию с газом в стране и говорил, что в этом году придется импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, по его словам, составит 4,6 миллиарда кубометров. Украинская версия журнала Forbes в апреле писала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на что потребуется около двух миллиардов евро.
https://ria.ru/20250624/gazprom-2025092617.html
https://ria.ru/20250620/rada-2024420156.html
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украина, экономика, верховная рада украины, нафтогаз украины, укргаздобыча, энергетика, природный газ, в мире
Украина, Экономика, Верховная Рада Украины, Нафтогаз Украины, Укргаздобыча, Энергетика, Природный газ, В мире
В Раде заявили об утрате Украиной половины мощностей по добыче газа

Депутат Рады Нагорняк: Украина утратила половину мощностей по добыче газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое месторождение в Львовской области Украины
Газовое месторождение в Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Газовое месторождение в Львовской области Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украина утратила половину мощностей по добыче газа и теперь вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импорта, заявил в пятницу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
"Один из тезисов была озвучен, что собственная добыча газа в стране, несмотря на активные российские атаки, которые были с декабря по март этого года на газовую инфраструктуру, под контролем. Вопрос далеко не под контролем, потому что мы потеряли половину нашей газодобычи. Важно говорить людям правду, почему мы сейчас импортируем газ", - сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости Live".
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Он отметил, что пострадали и государственная компания "Укргаздобыча", и ряд частных компаний. Восстановление, по мнению парламентария, займет несколько лет и будет стоить миллиарды долларов.
"Я не могу сейчас назвать сумму потерь, потому что ее просто нет даже у компании "Нафтогаз". Конечно, речь идет о миллиардах долларов, потому что потеряны не только какие-то скважины или наземное оборудование, потеряно также оборудование газоподготовки, некоторые газовые перекачивающие станции", - пояснил политик.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале июня признал сложную ситуацию с газом в стране и говорил, что в этом году придется импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, по его словам, составит 4,6 миллиарда кубометров.
Украинская версия журнала Forbes в апреле писала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на что потребуется около двух миллиардов евро.
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