Рейтинг@Mail.ru
На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025924135.html
На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса
На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса - РИА Новости, 27.06.2025
На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса
Горсовет Ивано-Франковска обратился к властям Украины с просьбой запретить аборты в связи с низкой рождаемостью и демографическим кризисом в стране. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:58:00+03:00
2025-06-27T18:58:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Горсовет Ивано-Франковска обратился к властям Украины с просьбой запретить аборты в связи с низкой рождаемостью и демографическим кризисом в стране. "На Украину пришла настоящая демографическая катастрофа! Если не рождаются дети – значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии… По этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий, поскольку нам не хватает детей и людей в разных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть. Поэтому мы обращаемся к руководству государства предпринять кардинальные действия для спасения нашей страны", - говорится в обращении горсовета к Владимиру Зеленскому, Верховной раде и премьеру Денису Шмыгалю, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*. В частности, местные власти предлагают на законодательном уровне запретить аборты, создать условия, которые бы побудили семьи становиться многодетными – увеличить выплаты при рождении ребенка, предоставлять жилье семьям с пятью и более детьми. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Газета Washington Post 27 февраля писала, что население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025395145.html
https://ria.ru/20250626/vsu-2025486438.html
украина
ивано-франковск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ивано-франковск
В мире, Украина, Ивано-Франковск
На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса

Горсовет Ивано-Франковска предложил запретить аборты из-за низкой рождаемости

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Горсовет Ивано-Франковска обратился к властям Украины с просьбой запретить аборты в связи с низкой рождаемостью и демографическим кризисом в стране.
"На Украину пришла настоящая демографическая катастрофа! Если не рождаются дети – значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии… По этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий, поскольку нам не хватает детей и людей в разных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть. Поэтому мы обращаемся к руководству государства предпринять кардинальные действия для спасения нашей страны", - говорится в обращении горсовета к Владимиру Зеленскому, Верховной раде и премьеру Денису Шмыгалю, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее, заявил Трамп
25 июня, 17:36
В частности, местные власти предлагают на законодательном уровне запретить аборты, создать условия, которые бы побудили семьи становиться многодетными – увеличить выплаты при рождении ребенка, предоставлять жилье семьям с пятью и более детьми.
Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Газета Washington Post 27 февраля писала, что население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа
26 июня, 07:07
 
В миреУкраинаИвано-Франковск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала