https://ria.ru/20250627/ukraina-2025924135.html

На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса

На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса - РИА Новости, 27.06.2025

На Украине предложили запретить аборты из-за демографического кризиса

Горсовет Ивано-Франковска обратился к властям Украины с просьбой запретить аборты в связи с низкой рождаемостью и демографическим кризисом в стране. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:58:00+03:00

2025-06-27T18:58:00+03:00

2025-06-27T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Горсовет Ивано-Франковска обратился к властям Украины с просьбой запретить аборты в связи с низкой рождаемостью и демографическим кризисом в стране. "На Украину пришла настоящая демографическая катастрофа! Если не рождаются дети – значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии… По этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий, поскольку нам не хватает детей и людей в разных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть. Поэтому мы обращаемся к руководству государства предпринять кардинальные действия для спасения нашей страны", - говорится в обращении горсовета к Владимиру Зеленскому, Верховной раде и премьеру Денису Шмыгалю, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*. В частности, местные власти предлагают на законодательном уровне запретить аборты, создать условия, которые бы побудили семьи становиться многодетными – увеличить выплаты при рождении ребенка, предоставлять жилье семьям с пятью и более детьми. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Газета Washington Post 27 февраля писала, что население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025395145.html

https://ria.ru/20250626/vsu-2025486438.html

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в мире, украина, ивано-франковск