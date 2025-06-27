https://ria.ru/20250627/ukraina-2025912376.html

Россия и Украина договорились продолжить переговоры после обмена пленными

Россия и Украина договорились продолжить переговоры после обмена пленными - РИА Новости, 27.06.2025

Россия и Украина договорились продолжить переговоры после обмена пленными

Россия и Украина договорились, что третий раунд переговоров состоится после завершения обменов военнопленными и передачи тел погибших военнослужащих, сказал... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:13:00+03:00

2025-06-27T18:13:00+03:00

2025-06-27T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия и Украина договорились, что третий раунд переговоров состоится после завершения обменов военнопленными и передачи тел погибших военнослужащих, сказал президент России Владимир Путин в ответ на вопрос РИА Новости. "Мы договаривались таким образом, что продолжим дальнейшие контакты после завершения обменов и после гуманитарной акции, которая была нами предложена. А именно речь идет о передаче тел погибших наших военнослужащих", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250526/peskov-2019190608.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина