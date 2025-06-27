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Россия и Украина договорились продолжить переговоры после обмена пленными
Россия и Украина договорились продолжить переговоры после обмена пленными - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Украина договорились продолжить переговоры после обмена пленными
Россия и Украина договорились, что третий раунд переговоров состоится после завершения обменов военнопленными и передачи тел погибших военнослужащих, сказал... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:13:00+03:00
2025-06-27T18:13:00+03:00
2025-06-27T18:13:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия и Украина договорились, что третий раунд переговоров состоится после завершения обменов военнопленными и передачи тел погибших военнослужащих, сказал президент России Владимир Путин в ответ на вопрос РИА Новости. "Мы договаривались таким образом, что продолжим дальнейшие контакты после завершения обменов и после гуманитарной акции, которая была нами предложена. А именно речь идет о передаче тел погибших наших военнослужащих", - сказал Путин журналистам.
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владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
Россия и Украина договорились продолжить переговоры после обмена пленными
Путин: третий раунд переговоров состоится после завершения обмена военнопленными