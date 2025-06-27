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Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров - РИА Новости, 27.06.2025
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13:47 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025813432.html
Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров
Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров - РИА Новости, 27.06.2025
Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов с применением беспилотников по территории России. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:47:00+03:00
2025-06-27T13:47:00+03:00
россия
киев
украина
владимир путин
рустем умеров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов с применением беспилотников по территории России. "Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку - ред.) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", - приводит слова Умерова агентство РБК-Украина. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
https://ria.ru/20250627/dron-2025798129.html
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россия, киев, украина, владимир путин, рустем умеров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Рустем Умеров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Служба безопасности Украины
Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров

Умеров: Украина увеличит число дальнобойных ударов БПЛА по РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов с применением беспилотников по территории России.
"Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку - ред.) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", - приводит слова Умерова агентство РБК-Украина.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области
12:59
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ПутинРустем УмеровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Служба безопасности Украины
 
 
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