https://ria.ru/20250627/ukraina-2025798482.html

Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине

Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине - РИА Новости, 27.06.2025

Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине

У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:00:00+03:00

2025-06-27T13:00:00+03:00

2025-06-27T13:00:00+03:00

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ГААГА, 27 июн - РИА Новости. У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. "Я считаю, что мы не воспользовались возможностью заключить соглашение (по Украине). Россия может нравиться вам или нет. Я имею в виду, что я, например, не согласен с тем, что они (россияне) сделали. Но мы должны понимать, что Россия - сосед. Она никуда не уйдет", - сказал евродепутат. Он выразил сомнение в том, что у европейских стран есть понимание относительно того, как действовать дальше в вопросе украинского урегулирования. "Есть ли у нас видение? Есть ли у нас лидерство? Сейчас я не вижу этого видения. Мы просто делаем то, что говорит нам дядя Сэм", - отметил Кеннес. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине.

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, стамбул, европарламент, европа