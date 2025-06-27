https://ria.ru/20250627/ukraina-2025798482.html
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине - РИА Новости, 27.06.2025
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине
У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:00:00+03:00
2025-06-27T13:00:00+03:00
2025-06-27T13:00:00+03:00
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ГААГА, 27 июн - РИА Новости. У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. "Я считаю, что мы не воспользовались возможностью заключить соглашение (по Украине). Россия может нравиться вам или нет. Я имею в виду, что я, например, не согласен с тем, что они (россияне) сделали. Но мы должны понимать, что Россия - сосед. Она никуда не уйдет", - сказал евродепутат. Он выразил сомнение в том, что у европейских стран есть понимание относительно того, как действовать дальше в вопросе украинского урегулирования. "Есть ли у нас видение? Есть ли у нас лидерство? Сейчас я не вижу этого видения. Мы просто делаем то, что говорит нам дядя Сэм", - отметил Кеннес. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Европарламент, Европа
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине
Евродепутат Кеннес: у Европы нет видения по урегулированию на Украине