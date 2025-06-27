Рейтинг@Mail.ru
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025798482.html
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине - РИА Новости, 27.06.2025
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине
У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:00:00+03:00
2025-06-27T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стамбул
европарламент
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
ГААГА, 27 июн - РИА Новости. У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. "Я считаю, что мы не воспользовались возможностью заключить соглашение (по Украине). Россия может нравиться вам или нет. Я имею в виду, что я, например, не согласен с тем, что они (россияне) сделали. Но мы должны понимать, что Россия - сосед. Она никуда не уйдет", - сказал евродепутат. Он выразил сомнение в том, что у европейских стран есть понимание относительно того, как действовать дальше в вопросе украинского урегулирования. "Есть ли у нас видение? Есть ли у нас лидерство? Сейчас я не вижу этого видения. Мы просто делаем то, что говорит нам дядя Сэм", - отметил Кеннес. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
украина
россия
стамбул
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, европарламент, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Европарламент, Европа
Депутат Европарламента заявил, что у Европы нет видения по Украине

Евродепутат Кеннес: у Европы нет видения по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 27 июн - РИА Новости. У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
"Я считаю, что мы не воспользовались возможностью заключить соглашение (по Украине). Россия может нравиться вам или нет. Я имею в виду, что я, например, не согласен с тем, что они (россияне) сделали. Но мы должны понимать, что Россия - сосед. Она никуда не уйдет", - сказал евродепутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
Вчера, 18:03
Он выразил сомнение в том, что у европейских стран есть понимание относительно того, как действовать дальше в вопросе украинского урегулирования.
"Есть ли у нас видение? Есть ли у нас лидерство? Сейчас я не вижу этого видения. Мы просто делаем то, что говорит нам дядя Сэм", - отметил Кеннес.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Дранг нах Остен 2.0": определен срок нападения НАТО на Россию
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтамбулЕвропарламентЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала