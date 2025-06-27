ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
ВС РФ за неделю нанесли 6 групповых ударов по связанным с ВПК Украины объектам
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков, сообщило министерство обороны РФ.
С 21 по 27 июня "Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", говорится в сводке военного ведомства.
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