https://ria.ru/20250627/ukraina-2025789158.html

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 27.06.2025

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков, РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:30:00+03:00

2025-06-27T12:30:00+03:00

2025-06-27T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков, сообщило министерство обороны РФ.С 21 по 27 июня "Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины