https://ria.ru/20250627/ukraina-2025749751.html

Украине никогда не быть в НАТО, заявили в Крыму

Украине никогда не быть в НАТО, заявили в Крыму - РИА Новости, 27.06.2025

Украине никогда не быть в НАТО, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что Украине никогда не быть в НАТО, так как все понимают возможные... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:45:00+03:00

2025-06-27T10:45:00+03:00

2025-06-27T10:45:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что Украине никогда не быть в НАТО, так как все понимают возможные последствия. "Украина в НАТО никогда не будет, я даже не вижу смысла это обсуждать, так как это будет означать немедленное начало войны. И в Брюсселе, а точнее, в Вашингтоне, это прекрасно понимают. А поскольку умирать никто не хочет, думаю, что этого никогда не будет", - сказал Константинов. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.

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в мире, украина, сша, владимир константинов, владимир зеленский, дональд трамп, нато