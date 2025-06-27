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Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС - РИА Новости, 27.06.2025
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10:09 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025733733.html
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС - РИА Новости, 27.06.2025
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС
Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:09:00+03:00
2025-06-27T10:09:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В четверг на саммите ЕС Венгрия единственной из 27 стран не подписала текст общего заявления об Украине. В неутвержденном проекте итогового заявления речь шла о начале переговоров с Киевом о присоединении к сообществу. "Когда мы принимаем страну в Евросоюз, нам нужно знать, что она из себя представляет. Где ее границы? Каково ее население? Тогда мы можем говорить о том, подходит ли ее правовая система или экономическая система... Никто не может сказать, что такое Украина. Мы знаем, что было ей. Мы не знаем, что это сейчас, и мы не знаем, чем это будет, что от нее останется. Где ее границы?.. Население бежит. Мы не знаем, сколько их, сколько их будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер сообщил, что знание точной площади и населения страны при приеме в ЕС необходимо, чтобы исходя из этого рассчитывать долю новой страны в общем бюджете и размер выделяемых ей субсидий, а сейчас речь идет о том, чтобы "принять в ЕС нечто совершенно неопределенное". Орбан напомнил, что все страны бывшего соцблока были приняты в ЕС только после вступления в НАТО, которая должна была гарантировать безопасность их четко определенных границ, а Украина "не может стать членом НАТО, потому что тогда весь альянс на следующий день оказался бы в войне с Россией". Премьер Венгрии перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Он также озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. В декабре 2023 года Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025672331.html
https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025689058.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС

Орбан: Украину нельзя принять в ЕС, так как неизвестны ее границы и население

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В четверг на саммите ЕС Венгрия единственной из 27 стран не подписала текст общего заявления об Украине. В неутвержденном проекте итогового заявления речь шла о начале переговоров с Киевом о присоединении к сообществу.
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"Когда мы принимаем страну в Евросоюз, нам нужно знать, что она из себя представляет. Где ее границы? Каково ее население? Тогда мы можем говорить о том, подходит ли ее правовая система или экономическая система... Никто не может сказать, что такое Украина. Мы знаем, что было ей. Мы не знаем, что это сейчас, и мы не знаем, чем это будет, что от нее останется. Где ее границы?.. Население бежит. Мы не знаем, сколько их, сколько их будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер сообщил, что знание точной площади и населения страны при приеме в ЕС необходимо, чтобы исходя из этого рассчитывать долю новой страны в общем бюджете и размер выделяемых ей субсидий, а сейчас речь идет о том, чтобы "принять в ЕС нечто совершенно неопределенное".
Орбан напомнил, что все страны бывшего соцблока были приняты в ЕС только после вступления в НАТО, которая должна была гарантировать безопасность их четко определенных границ, а Украина "не может стать членом НАТО, потому что тогда весь альянс на следующий день оказался бы в войне с Россией".
Премьер Венгрии перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Он также озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
В декабре 2023 года Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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