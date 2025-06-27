https://ria.ru/20250627/ukraina-2025733733.html

Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС

Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС - РИА Новости, 27.06.2025

Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС

Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:09:00+03:00

2025-06-27T10:09:00+03:00

2025-06-27T10:09:00+03:00

в мире

украина

венгрия

киев

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg

БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В четверг на саммите ЕС Венгрия единственной из 27 стран не подписала текст общего заявления об Украине. В неутвержденном проекте итогового заявления речь шла о начале переговоров с Киевом о присоединении к сообществу. "Когда мы принимаем страну в Евросоюз, нам нужно знать, что она из себя представляет. Где ее границы? Каково ее население? Тогда мы можем говорить о том, подходит ли ее правовая система или экономическая система... Никто не может сказать, что такое Украина. Мы знаем, что было ей. Мы не знаем, что это сейчас, и мы не знаем, чем это будет, что от нее останется. Где ее границы?.. Население бежит. Мы не знаем, сколько их, сколько их будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер сообщил, что знание точной площади и населения страны при приеме в ЕС необходимо, чтобы исходя из этого рассчитывать долю новой страны в общем бюджете и размер выделяемых ей субсидий, а сейчас речь идет о том, чтобы "принять в ЕС нечто совершенно неопределенное". Орбан напомнил, что все страны бывшего соцблока были приняты в ЕС только после вступления в НАТО, которая должна была гарантировать безопасность их четко определенных границ, а Украина "не может стать членом НАТО, потому что тогда весь альянс на следующий день оказался бы в войне с Россией". Премьер Венгрии перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Он также озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. В декабре 2023 года Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025672331.html

https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025689058.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз