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СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине - РИА Новости, 27.06.2025
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00:55 27.06.2025 (обновлено: 00:56 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025691683.html
СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине
СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине
Белый дом рекомендовал свернуть десятки программ по расследованию военных преступлений по всему миру, в том числе на Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:55:00+03:00
2025-06-27T00:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом рекомендовал свернуть десятки программ по расследованию военных преступлений по всему миру, в том числе на Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники."Несколько из программ, запланированных к закрытию, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления на Украине, включая Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине", — говорится в публикации.В статье отмечается, что эта рекомендация не является окончательным решением, поскольку у Госдепартамента есть возможность подать апелляцию.Это, в свою очередь, может спровоцировать конфликт между Административно-бюджетным управлением и госсекретарем Марко Рубио, если он решит выступить против этой рекомендации.В апреле газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях России в конфликте на Украине.После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию по лишению или пересмотру финансирования различных международных фондов, программ и организаций, включая Агентство по международному развитию, ВОЗ и даже ООН.
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
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в мире, украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп
СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине

Reuters: США могут прекратить расследование военных преступлений на Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом рекомендовал свернуть десятки программ по расследованию военных преступлений по всему миру, в том числе на Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
«
"Несколько из программ, запланированных к закрытию, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления на Украине, включая Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что эта рекомендация не является окончательным решением, поскольку у Госдепартамента есть возможность подать апелляцию.
Это, в свою очередь, может спровоцировать конфликт между Административно-бюджетным управлением и госсекретарем Марко Рубио, если он решит выступить против этой рекомендации.
В апреле газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях России в конфликте на Украине.
После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию по лишению или пересмотру финансирования различных международных фондов, программ и организаций, включая Агентство по международному развитию, ВОЗ и даже ООН.
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