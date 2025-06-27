https://ria.ru/20250627/ukraina-2025691683.html

СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине

СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: Белый дом задумал новый шаг по Украине

Белый дом рекомендовал свернуть десятки программ по расследованию военных преступлений по всему миру, в том числе на Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:55:00+03:00

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2025-06-27T00:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом рекомендовал свернуть десятки программ по расследованию военных преступлений по всему миру, в том числе на Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники."Несколько из программ, запланированных к закрытию, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления на Украине, включая Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине", — говорится в публикации.В статье отмечается, что эта рекомендация не является окончательным решением, поскольку у Госдепартамента есть возможность подать апелляцию.Это, в свою очередь, может спровоцировать конфликт между Административно-бюджетным управлением и госсекретарем Марко Рубио, если он решит выступить против этой рекомендации.В апреле газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях России в конфликте на Украине.После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию по лишению или пересмотру финансирования различных международных фондов, программ и организаций, включая Агентство по международному развитию, ВОЗ и даже ООН.

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025591606.html

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в мире, украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп