https://ria.ru/20250627/udar-2025846960.html

В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России

В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России - РИА Новости, 27.06.2025

В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о дальнобойных ударах по России риторикой... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:32:00+03:00

2025-06-27T15:32:00+03:00

2025-06-27T15:32:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

служба безопасности украины

рустем умеров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о дальнобойных ударах по России риторикой террористов и попыткой отвлечь внимание от провалов на фронте. Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России. "Заявление Умерова схоже с риторикой террористов и является, прежде всего, попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, подобными заявлениями Умеров, который по совместительству является главой делегации на переговорах, демонстрирует истинные намерения киевского режима. "Зеленский и отдельные европейские лидеры, которые его поддерживают, не стремятся к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Затягивание конфликта позволяет Зеленскому продлить свой истекший срок президентских полномочий", - сказал депутат. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.

https://ria.ru/20250606/zhaloba-2021353754.html

https://ria.ru/20250527/gosduma-2019449325.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины, рустем умеров, госдума рф