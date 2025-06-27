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В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России - РИА Новости, 27.06.2025
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15:32 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/udar-2025846960.html
В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России
В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России - РИА Новости, 27.06.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о дальнобойных ударах по России риторикой... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:32:00+03:00
2025-06-27T15:32:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о дальнобойных ударах по России риторикой террористов и попыткой отвлечь внимание от провалов на фронте. Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России. "Заявление Умерова схоже с риторикой террористов и является, прежде всего, попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, подобными заявлениями Умеров, который по совместительству является главой делегации на переговорах, демонстрирует истинные намерения киевского режима. "Зеленский и отдельные европейские лидеры, которые его поддерживают, не стремятся к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Затягивание конфликта позволяет Зеленскому продлить свой истекший срок президентских полномочий", - сказал депутат. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
https://ria.ru/20250606/zhaloba-2021353754.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины, рустем умеров, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Служба безопасности Украины, Рустем Умеров, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявление Умерова об ударах по России

Нестеренко назвал слова Умерова об ударах по РФ риторикой террористов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о дальнобойных ударах по России риторикой террористов и попыткой отвлечь внимание от провалов на фронте.
Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России.
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"Заявление Умерова схоже с риторикой террористов и является, прежде всего, попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, подобными заявлениями Умеров, который по совместительству является главой делегации на переговорах, демонстрирует истинные намерения киевского режима.
"Зеленский и отдельные европейские лидеры, которые его поддерживают, не стремятся к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Затягивание конфликта позволяет Зеленскому продлить свой истекший срок президентских полномочий", - сказал депутат.
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
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В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Служба безопасности УкраиныРустем УмеровГосдума РФ
 
 
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