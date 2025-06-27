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Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, сообщило РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:24:00+03:00
2025-06-27T12:24:00+03:00
2025-06-27T12:27:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Минобороны: ВС РФ ночью ударили "Кинжалом" по инфраструктуре аэродрома ВСУ