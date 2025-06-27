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Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, сообщило РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:24:00+03:00

2025-06-27T12:24:00+03:00

2025-06-27T12:27:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)